Türk Konseyi ve TÜRKPA seçim gözlem heyeti, Kırgızistan'daki seçimin "şeffaf" olduğunu duyurdu
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Türk Konseyi ve TÜRKPA seçim gözlem heyeti, Kırgızistan'daki seçimin "şeffaf" olduğunu duyurdu

Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel
Türk Konseyi ve TÜRKPA seçim gözlem heyeti, Kırgızistan'daki seçimin 'şeffaf' olduğunu duyurdu

Kırgızistan'da yeni anayasa taslağının onaylanması ve yerel meclis üyelerinin belirlenmesi için dün gerçekleştirilen oylama sürecini takip eden uluslararası gözlemciler, seçimin, ulusal ve uluslararası mevzuata uygun, "açık ve şeffaf bir şekilde" yapıldığını açıkladı.

Kırgızistan'da yeni anayasa taslağının onaylanması ve yerel meclis üyelerinin belirlenmesi için dün gerçekleştirilen oylama sürecini takip eden uluslararası gözlemciler, seçimin, ulusal ve uluslararası mevzuata uygun, "açık ve şeffaf bir şekilde" yapıldığını açıkladı.

Merkez Seçim ve Referandum Komisyonu binasında basın toplantısı düzenleyen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Seçim Gözlem Misyonu Başkanı Ömer Kocaman, oylama sürecinin ulusal mevzuat ve uluslararası standartlara uygun olarak "açık ve şeffaf bir şekilde" yapıldığını belirtti.

Kocaman, seçmenlerin oy kullanmalarının önünde hiçbir engel gözlemediklerini söyledi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Uluslararası Gözlem Misyonu Başkanı ve AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker de oylama sürecinde yüksek teknolojilerin kullanıldığını ifade etti.

Şeker, yeni anayasanın kabulü için çeşitli görüş ve tutumların ifade edilmesine imkan sağlandığını ve seçimin rekabetçi bir ortamda yapıldığını aktardı.

Ülkede siyasi durumu istikrara kavuşturmayı hedefleyen anayasa değişiklikleri için yapılan referandumda oy kullanan seçmenlerin yüzde 79,31'i yeni anayasaya "evet", yüzde 13,65'i ise "hayır" demişti.

Anayasa referandumu ile yerel seçimin birlikte yapıldığı oylama sürecini 10 ülke, 16 büyükelçilik ve 10 uluslararası kuruluştan 200'e yakın gözlemci izlemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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