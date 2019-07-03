'Türk Konseyi üyeleri arasındaki karşılıklı ticaret hacmi artırılmalı'
Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakan Yardımcısı Madiyev, Türk Konseyi üyesi ülkeler arasındaki karşılıklı ticaret hacminin artırılması gerektiğini söyledi.
Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakan Yardımcısı Madiyev, Türk Konseyi üyesi ülkeler arasındaki karşılıklı ticaret hacminin artırılması gerektiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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