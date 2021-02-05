Türk Konseyi Ulaştırma Çalışma Grubu toplantısı çevrim içi gerçekleştirildi

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi-Türk Konseyi) Ulaştırma Çalışma Grubu 9'uncu toplantısı, ulaştırma bakanlıkları, gümrük, limanlar, karayolu ve demiryolu idarelerinin yetkilileri ile Trans-Hazar Ulaştırma Koridoru boyunca taşıma operasyonları gerçekleştiren özel...

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi-Türk Konseyi) Ulaştırma Çalışma Grubu 9'uncu toplantısı, ulaştırma bakanlıkları, gümrük, limanlar, karayolu ve demiryolu idarelerinin yetkilileri ile Trans-Hazar Ulaştırma Koridoru boyunca taşıma operasyonları gerçekleştiren özel sektör temsilcilerinin katılımıyla çevrim içi yapıldı.

Türk Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, toplantı çerçevesinde, taraflar, üye devletler arasında ulaştırma ve transit operasyonlarını kolaylaştırmak, Trans-Hazar güzergahı boyunca çok modlu ulaşım sistemleri geliştirmek, Türk Konseyi Kardeş Limanları arasındaki iş birliğini derinleştirmek için alınması gereken tedbirleri görüşerek, Trans-Hazar koridorunun avantajlarını dünyaya göstermenin yolları konusunda fikir alışverişinde bulundular.

Bu konuda üye devletlerden uzmanlar, Türk Konseyi'nin Türkiye'de düzenlenecek olan 8. zirvesi sırasında sonuçlanması öngörülen "Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Üye Devletleri Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması"nı ele aldılar.

Görüşmede, taslak anlaşmanın sonuçlandırılmasına yönelik çabaları hızlandırmak için bir alt çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı.

Taraflar ayrıca, koridorun tüm dünyaya uygulanabilirliğini sergilemek için Trans-Hazar güzergahı boyunca gerçekleştirilmesi planlanan Karayolu Gösteri Turu'nu (Karayolu Ticaret Kervanı) değerlendirdiler.

Değerlendirmede, turun teknik altyapısı ve zamanlaması hakkında istişarelerde bulunarak, bir grup karayolu taşıma şirketi ile birlikte tur başlamadan önce Khorgos Lojistik Merkezi ve Irkeshtam Kontrol Noktasına saha ziyaretleri düzenlenmesinin faydalı olacağı konusunda mutabık kalındı.

Türkiye tarafı, Akdeniz kıyısındaki stratejik konumu ile Mersin Limanı'nın Türk Konseyi'nin Kardeş Limanlar sürecinde yer alacağını ve bunun limanlar arasında süregelen iş birliğini artıracak bir karar olduğunu bildirdi.

Karşılıklı yarar sağlayan indirimler ve ayrıcalıklar uygulayarak ithalat-ihracatlarının nakliyesinde Kardeş Limanlar'dan yararlanmanın yollarını tartışan taraflar, devam eden iş birliğini ilerletmek için 2021 yılında Samsun Limanı'nda 4. Kardeş Limanlar toplantısını düzenlenmesi niyetlerini yinelediler.

İdari engellerin kaldırılması gündeme geldi

Toplantı çerçevesinde taraflar ayrıca, Trans-Hazar Koridoru'nda verimli ve kesintisiz ulaştırmanın önündeki idari engelleri ortadan kaldırmak için ivedilikle hayata geçirilmesi gereken önlemlere de değindiler.

Türkiye Uluslararası Taşımacılar Derneği (UND), Trans-Hazar koridorunda karayolu taşımacılığının önündeki mevcut engellerle ilgili ilk elden değerlendirmelerini ve bunların üstesinden gelmek için somut önerileri paylaştı.

Türkiye tarafı temsilcisi, E-İzin Projesi'nin uygulanmasına ilişkin bir sunum yaparak, katılımcılara Türkiye'nin bu alandaki deneyimi ve aynı zamanda Türkiye ile Özbekistan arasında devam eden pilot proje hakkında bilgi verdi.

Türkiye tarafı, önümüzdeki dönemde Türk Konseyi bünyesinde E-İzin girişimini çok taraflı hale getirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Taraflar, bakan yardımcıları düzeyinde Ulaştırma Koordinasyon Komitesi ile Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları 5. Toplantısı'nın belirlenen gündem maddelerine ilişkin somut adımlar atmak üzere 2021 yılında yapılmasını kararlaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Gismat Gozalov, üye devletlerin sosyo-ekonomik kalkınmasında ulaştırmanın önemli rol oynadığını belirterek, üye devletlerin, Türk Konseyi üye devletleri arasında ulaştırma alanında iş birliğinin geliştirilmesine ve üye ülkelerden geçen Trans-Hazar Koridoru'nun doğu-batı ticaretinde verimli ve sürdürülebilir bir güzergah haline getirilmesine büyük önem verdiklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu