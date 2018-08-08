ASTANA (AA) – Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, Orta Asya coğrafyasının turizmde çok daha büyük bir pay alması gerektiğini vurgulayarak "İpek Yolu projesinin doğru pazarlama ve tanıtım stratejileriyle markalaşacağını düşünüyorum." dedi.

Dursun, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen "Türk Konseyi Turizmden Sorumlu Bakanlar 4. Toplantısı"na katıldı. Dursun, burada yaptığı konuşmada, turizm alanında iş birliği yapan Türk cumhuriyetlerinin ağırladıkları mevcut turist sayısının potansiyeli göstermekten çok uzak olduğuna dikkati çekti.

"Turizm alanında çekici ve zengin Orta Asya coğrafyasının fazlasını hak ettiğini" söyleyen Dursun, uzak pazarlara yönelik geliştirecekleri ortak pazarlama stratejilerinin olumlu etkisininin orta ve uzun vadede göreceklerini dile getirdi.

Dursun, Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi Projesinin, Türk Konseyine üye ülkelerin turizm alanında gerçekleştirdiği en büyük iş birliği projesi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Ortak dil, kültür ve tarihin izlerinin takibi, yeni turizm potansiyellerinin ortaya çıkarılması, bin 500 yıllık ticaret yolunun kültürel mali zenginlik kaynağına dönüştürülmesini amaçlayan bu projeyle kültürel açıdan zengin olan İpek Yolu projesinin doğru pazarlama ve tanıtım stratejileriyle markalaşacağını düşünüyorum."

Türkiye'nin, Türk Konseyi üye ülkelerindeki binden fazla turizm çalışanına mesleki eğitimler verdiğini aktaran Dursun, "Bu eğitimlerin devam ettirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır ve Türkiye bu konuda katkı vermeye hazırdır." dedi.

Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman'ın başkanlığında düzenlenen toplantıya, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Arıstanbek Muhamediulı, Kırgızistan Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Sekreteri Baktybek Sekimov, Azerbaycan'ın Astana Büyükelçisi Raşad Mammadov, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık ve Özbekistan'ın Astana Büyükelçisi Saidikram Niyazhodjayev de katıldı.