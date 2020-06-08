Türk Konseyi Sağlık Koordinasyon Komitesi toplandı
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Türk Konseyi Sağlık Koordinasyon Komitesi toplandı

Türk Konseyi Sağlık Koordinasyon Komitesinin ilk toplantısı yapıldı.

Türk Konseyi Sağlık Koordinasyon Komitesi toplandı
08.06.2020 19:37 | Son Güncelleme: 08.06.2020 19:40

Türk Konseyi Sağlık Koordinasyon Komitesinin ilk toplantısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya, Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe katıldı.

Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadelede üye ve gözlemci ülkeler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinde anahtar öneme sahip konular ele alındı.

Bakan Yardımcısı Meşe, salgının dünyada ortaya çıktığı ilk günden itibaren Türkiye'de başarıyla uygulanan, birçok ülke ve uluslararası kuruluş tarafından dikkatle izlenen çalışmalar ve normalleşme süreci hakkında kapsamlı sunum yaptı.

Daimi ortak veri tabanı ve epidemiyolojik izleme sisteminin kurulması konusunda Bakanlık bünyesinde büyük bir data çalışması yürütüldüğünü belirten Meşe, bu çalışmanın sonuçlarının yakın zamanda üye ülkelerle paylaşılabileceğini ifade etti.

Konsey ülkeleri arasında ortak aşı çalışmalarına Türkiye öncülük edecek

Meşe, Türkiye'de Kovid-19 aşı çalışmalarının devam ettiğini ve hayvan testlerine başlandığını vurguladı.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ise dünya gündemini meşgul eden önemli konuya Türkiye'nin öncülük etmesinin büyük önem arz ettiğini ve Konsey Sekreteryası olarak bunu desteklediklerini aktardı. Öneri, diğer ülkelerce de kabul edildi.

Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu oluşturuldu

Toplantıda, üye ve gözlemci ülkeleri arasında oluşturulması planlanan Sağlık Bilim Kurulu için farklı branşlardan belirlenecek her ülkeden 10 bilim insanının kurula dahil edilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, oy birliğiyle Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulunun başkanlığına seçildi.

USHAŞ'ın pandemi dönemindeki rolü detaylarıyla ele alındı

Toplantının önemli maddelerinden biri de Türk Konseyi üye ve gözlemci ülkeleri arasında tedarik zinciri kurulması çalışmaları oldu.

Toplantıda, Sağlık Bakanlığına bağlı USHAŞ'ın (Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.) pandemi döneminde üstlendiği rol detaylarıyla ele alındı. USHAŞ'ın ilaç, tıbbi malzeme, tıbbi cihaz, kozmetik, sağlık bilgi sistemleri, sağlık yatırımları ve hizmet alımları, sağlık personeli eğitimi, uluslararası organizasyonlar ve sağlık turizmi konularında üye ülkelerin ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yeterli donanıma sahip olduğunu vurgulandı.

Tarihi Karantina Adası, Türk Konseyi eğitim çalışmalarına ev sahipliği yapacak

Ayrıca, toplantıda, Kovid-19 ve diğer enfeksiyonlara karşı sağlık çalışanlarına yönelik on-line eğitimlerin düzenlenmesi ve bilim kurullarının video konferans yöntemi ile bir araya gelerek tecrübe paylaşımı yapması da ele alındı.

Bakan Yardımcısı Meşe, İzmir Urla'da bulunan tarihi Karantina Adası'nda konsey üyesi ve gözlemci üye ülkelerden sağlık profesyonelleri ve bilim insanlarının katılımı ile yüz yüze bir eğitim programı gerçekleştirme konusunda Türkiye olarak ev sahipliği yapabileceklerini belirtti.

Üye ülkelerce de kabul gören öneri sonrasında ikinci eğitim programının Macaristan tarafından üstlenilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

Kaynak: AA

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