Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu, "koronavirüs" toplantısı yaptı Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdat Amrevey, Türkiye'nin üye ülkelere yaptığı vantilatör ve koruyucu ekipman yardımı ile tecrübe paylaşımı için teşekkür etti.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdat Amrevey, Türkiye'nin üye ülkelere yaptığı vantilatör ve koruyucu ekipman yardımı ile tecrübe paylaşımı için teşekkür etti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu, Sağlık Bakan Yardımcısı ve Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emine Alp Meşe başkanlığında video konferans yöntemi ile "koronavirüs" konulu bir toplantı yaptı.

Toplantıya Türk Konseyi üye ve gözlemci ülkelerinden üst düzey yetkililer ve bilim insanları ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda, Türk Konseyi üyesi ülkeler olmak üzere tüm dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında yaşanan gelişmeler ele alındı.

Toplantının moderatörlüğünü de yapan Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdat Amrevey, Türkiye'nin üye ülkelere yapmış olduğu vantilatör ve koruyucu ekipman yardımı ile tecrübe paylaşımı için teşekkür etti.

Toplantıda Türkiye'deki son vaka istatistikleri hakkında bilgi veren Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Türkiye'de yürütülen önleyici, tedaviye yönelik ve epidemiyolojik çalışmalar hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Meşe, Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı'nın her ay düzenli olarak, gerekli durumlarda ise haftada bir gerçekleştirilmesi teklifinde bulundu.

Toplantıda ayrıca konsey üyesi ülkelerin yetkilileri de kendi ülkelerindeki mevcut durum ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Katılımcı devletler, Türkiye'nin katkıları için "sadece üye ülkeler için değil, tüm dünya için büyük bir örnek teşkil ettiği" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yardımcısı Meşe ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyeleri, katılımcıların sorularını cevaplandırırken, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu da "hamilelik sürecindeki Kovid-19 tedavileri" hakkında bir sunum yaptı.

Kaynak: AA