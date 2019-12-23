Türk Konseyi Özbekistan'daki seçim sürecini olumlu buldu

23.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:42

Özbekistan'da dün düzenlenen genel seçimleri izleyen Türk Konseyi Uluslararası Seçim Gözlem Misyonu, seçimlerin ülke yasalarına uygun olarak, özgür, açık ve şeffaf bir ortamda yapıldığını açıkladı.



Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman başkanlığındaki Türk Konseyi Uluslararası Seçim Gözlem Misyonu, dün Özbekistan'da yapılan Yasama Meclisi ve belediye meclisi üyeleri seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kocaman, düzenlediği basın toplantısında, Türk Konseyi olarak ülkedeki seçimleri ilk defa izlediklerini kaydederek "Özbekistan'da yapılan genel seçimler ülkede yeni kabul edilen seçim yasası ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun bir şekilde özgür, açık ve şeffaf bir ortamda yapıldı." dedi.

Vatandaşların seçime aktif katılım sağladığını, özellikle kadın ve gençlerin seçime yoğun ilgi gösterdiğini, siyasi partilerin seçimlere yeni adaylarla katılmasının ülkenin yenilenme sürecinden geçtiğinin göstergesi olduğunu vurgulayan Kocaman, şöyle devam etti:

"Yeni bir seçim yasası ve yeni kadrolarla yapılan bu seçim, Özbekistan'ın geleceğinde gerçekten kilit bir rol oynayacaktır. Genç ve dinamik, dünyayı bilen yeni bir kadro ile Özbekistan, tüm alanlarda sürdürülen reform sürecini başarıyla gerçekleştirecek ve bölgenin en önemli devletlerinden biri haline gelecektir. Zaten tarihine baktığımız zaman Özbekistan, Türk dünyasının gözbebeği, en önemli unsurlarından birisidir."

Kocaman, bu seçimlerin Türk dünyasının geleceğine de hizmet edeceğinin altını çizdi.

Gözlem sürecinde siyasi partileri ziyaret ettiklerini, seçim sandıklarını gözden geçirdiklerini ve vatandaşlarla sohbet ettiklerini söyleyen Kocaman, seçim sonuçlarını etkileyecek ciddi bir sorun, eksiklik veya aksaklık görmediklerini, seçimlerin düzenli şekilde gerçekleştirildiğini kaydetti.

"Yeni Özbekistan, yeni seçimler"

"Yeni Özbekistan, yeni seçimler" sloganıyla düzenlenen seçimlerde, 5 siyasi partiden 750 aday Yasama Meclisindeki 150 sandalye için yarıştı.

Toplam 20 milyon 596 bin 570 kayıtlı seçmenin bulunduğu Özbekistan'daki 150 seçim bölgesinde 10 bin 260 sandık kuruldu. Yurt dışındaki Özbek vatandaşlar, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerdeki Özbekistan'ın diplomatik temsilciliklerinde 55 sandıkta oy kullandı.

Seçimi 50'den fazla ülke ile aralarında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Dünya Seçim Organları Birliği (DSOB), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Türk Konseyinin de bulunduğu kuruluşlardan 800'den fazla uluslararası gözlemci izledi. AGİT, ülkedeki parlamento seçimlerini ilk defa tam teşekküllü gözlem heyetiyle takip etti. Seçimleri 2 bine yakın yerli ve yabancı gazeteci de izledi.

Kaynak: AA