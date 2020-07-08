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Türk Konseyi ortak epidemiyolojik izleme sistemi için ilk adımı attı
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Türk Konseyi ortak epidemiyolojik izleme sistemi için ilk adımı attı

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyine (Türk Keneşi-Türk Konseyi) üye ülkeler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında iş birliği ve dayanışmayı artırmak amacıyla, kalıcı ortak veri tabanlarının ve epidemiyolojik izleme sistemlerinin kurulması için yazılım...

Türk Konseyi ortak epidemiyolojik izleme sistemi için ilk adımı attı
08.07.2020 18:49 | Son Güncelleme: 08.07.2020 18:49

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyine (Türk Keneşi-Türk Konseyi) üye ülkeler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında iş birliği ve dayanışmayı artırmak amacıyla, kalıcı ortak veri tabanlarının ve epidemiyolojik izleme sistemlerinin kurulması için yazılım geliştirilmesi konusunda anlaştı.

Türk Konseyinden edinilen bilgiye göre, Türk Konseyi üye ve gözlemci ülkelerden üst düzey yetkililer ve bilim insanları ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun katılımıyla video konferans yöntemiyle düzenlenen Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı'nda, Kovid-19 salgınına karşı iş birliğini ve dayanışmayı güçlendirmeye yönelik somut adımlar ele alındı.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdat Amrevey'in moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda, Konsey'e üye ülkeler arasında kalıcı ortak veri tabanlarının ve epidemiyolojik izleme sistemlerinin kurulması için yazılım geliştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Toplantıda ayrıca, Türkiye'nin gelecek ayın ikinci yarısında üye ülkelerin sağlık çalışanlarına koronavirüsle mücadele alanında Urla'da bir eğitim semineri düzenlemesi ve çeşitli uzmanlık alanlarında çevrimiçi eğitimler vermesi de kararlaştırıldı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe'nin de Türkiye'de Kovid-19 tedavisinde uygulanan sağlık protokolü, kullanılan ilaçlar ve diğer alanlarda detaylı bir sunum yaptığı toplantının soru-cevap kısmında da Türkiye heyeti, diğer üye ülkeler tarafından koronavirüsle mücadeleye ilişkin yöneltilen soruları yanıtladı.

Toplantıda ayrıca, Türk Konseyi Bilim Kurulu'nun gelecek günlerde de düzenli toplantılar yapması konusunda da fikir birliğine varıldı.

Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulunun ilk toplantısı

Dönem başkanı Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in girişimiyle Kovid-19'la mücadele amacıyla nisan ayında video konferans yöntemiyle yapılan Devlet Başkanları Zirvesi'nde alınan kararlar doğrultusunda Türk Konseyi Sağlık Bakanları toplantısı düzenlenmiş ve bu toplantıda Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu'nun oluşturulması kararlaştırılmıştı.

Gün içinde video konferans yöntemiyle düzenlenen ilk toplantıya, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'in ve Sağlık Bakan Yardımcısı ve Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'nin yanı sıra Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Bakyt Dzhangaziev, Azerbaycan Uluslararası İlişkiler ve Kamu İletişim Başkanı Dr. Samir Abdullayev, Kazakistan Ulusal Kamu Sağlığı Merkezi Başkanı Damir Kobzhasarov, Özbekistan Taşkent Bilimsel Araştırmalar Viroloji Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ibrahim Mamatkulov ile Macaristan Ulusal Sağlık Merkezi Birim Başkanı Dr. Agnes Galgoczi de katıldı.

Toplantıya ilişkin Sağlık Bakanlığından gün içinde yapılan açıklamada da Bakan Yardımcısı Meşe ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyelerinin katılımcıların sorularını cevaplandırdığı, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu'nun da "hamilelik sürecindeki Kovid-19 tedavileri" hakkında sunum yaptığı bildirilmişti.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında ayrıca, katılımcı devletlerin toplantıda, Türkiye'nin katkıları için "Sadece üye ülkeler için değil, tüm dünya için büyük bir örnek teşkil ettiği" değerlendirmesinde bulunduğu vurgulanmıştı.

Kaynak: AA

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