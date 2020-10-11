Türk Konseyi'nden Ermenistan'a kınama
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Türk Konseyi'nden Ermenistan'a kınama

11.10.2020 13:55 | Son Güncelleme: 11.10.2020 14:15
Türk Konseyi'nden Ermenistan'a kınama

Türk Konseyi, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınadı.

Türk Konseyi, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınadı.

Türk Konseyi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "@TurkicCouncil, uluslararası hukukun açık bir ihlali olan #Azerbaycan şehirlerinin ve sivillerin #Ermenistan tarafından ayrım gözetilmeksizin bombalanmasını şiddetle kınamaktadır. Bu saldırılar derhal durdurulmalı ve işgalci güçler Azerbaycan topraklarını terk etmelidir" ifadelerine yer verildi.

Genel sekreterliği İstanbul'da bulunan Türk Konseyi, Azerbaycan'ın uluslararası kabul görmüş sınırları temelinde toprak bütünlüğüne olan desteğini de bir daha teyit etti.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye'nin üyesi olduğu Türk Konseyi'nde Macaristan da gözlemci ülke olarak yer alıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökhan Varan

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