Türk Konseyi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türk Konseyi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Azerbaycan'da düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 7. Zirvesi sonuç bildirgesinde, Barış Pınarı Harekatı'na destek kararı yer aldı.

15.10.2019 20:42
Türk Konseyi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Azerbaycan'da düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 7. Zirvesi sonuç bildirgesinde, Barış Pınarı Harekatı'na destek kararı yer aldı.


Toplantı sonrasında kabul edilen ve liderlerce imzalanan bildiride, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili şu ifadelere yer verildi Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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