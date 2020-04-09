Türk Konseyi liderleri, Kovid-19 gündemli video konferansla bir araya gelecek Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi-Türk Konseyi) devlet başkanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle yarın olağanüstü zirvede bir araya gelecek.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi-Türk Konseyi) devlet başkanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle yarın olağanüstü zirvede bir araya gelecek.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in girişimiyle "Kovid-19 salgınıyla mücadelede iş birliği ve dayanışma" temalı zirve, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Zirveye Aliyev'in yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban katılacak.

Video konferansta Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ve Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus de yer alacak.

Liderler, Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri konusunda bilgi paylaşımında bulunacak.

Sağlık alanında çok taraflı iş birliğini artırmanın yollarını ele alacak liderler, Kovid-19'un patlak vermesinin ardından yaşanan ortak zorluklar hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

Salgının ulusal ve küresel ekonomiler üzerindeki olumsuz etkilerini aşmanın yolları, kriz ve pandemi sonrasında ticari ilişkilerin sürdürülmesi ve kesintisiz ulaştırmanın sağlanması için atılması gereken adımlar da toplantının gündeminde yer alacak.

Zirve toplantısının sonunda ortak deklarasyon kabul edilecek.

Kaynak: AA