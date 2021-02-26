Türk Konseyi Kıdemli Memurlar Komitesi 25'inci toplantısı İstanbul'da düzenlendi
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Türk Konseyi Kıdemli Memurlar Komitesi 25'inci toplantısı İstanbul'da düzenlendi

26.02.2021 23:53 | Son Güncelleme: 26.02.2021 23:56
Türk Konseyi Kıdemli Memurlar Komitesi 25'inci toplantısı İstanbul'da düzenlendi

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Kıdemli Memurlar Komitesi (KMK) 25'inci toplantısı İstanbul'da düzenlendi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Kıdemli Memurlar Komitesi (KMK) 25'inci toplantısı İstanbul'da düzenlendi.

Türk Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Baghdad Amreyev'in başkanlık ettiği ve Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilileri ile üye ve gözlemci devletlerin ilgili bakanlık ve yetkililerinin temsilcilerinden oluşan heyetlerin katıldığı toplantı, 25-26 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirildi.

Toplantıda heyetlerin, mart ayının sonunda Türkistan'da yapılacak "Gayriresmi Devlet Başkanları Zirvesi"nin hazırlık süreci ve burada kabul edilecek belgeler üzerinde görüş alışverişinde bulundukları bildirildi.

Üye devletlerin ilgili bakanlıklarının temsilcileri, Türk Konseyi Sekretaryası yetkililerinin moderatörlüğünde eş zamanlı düzenlenen dört oturumda "Türk Dünyası 2040 Vizyonu" taslağında belirtilen hedeflerin ele alındığı ve söz konusu belgenin taslak metni ile ilgili görüş ve yorumların paylaşıldığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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