Türk Konseyi Genel Sekreteri'nden, Kovid-19'la mücadelede üye ülkeler arasındaki iş birliğine övgü
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Türk Konseyi Genel Sekreteri'nden, Kovid-19'la mücadelede üye ülkeler arasındaki iş birliğine övgü

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi-Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kardeş Türk devletlerinin yanında, dünyanın her yerinde ihtiyaç sahibi ülkelere yardım sağladığını belirterek, "Son günlerde bu iş...

Türk Konseyi Genel Sekreteri'nden, Kovid-19'la mücadelede üye ülkeler arasındaki iş birliğine övgü
14.07.2020 08:41 | Son Güncelleme: 14.07.2020 08:44

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi-Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kardeş Türk devletlerinin yanında, dünyanın her yerinde ihtiyaç sahibi ülkelere yardım sağladığını belirterek, "Son günlerde bu iş birliği yeni bir aşamaya girmiştir." dedi.

Amreyev, Türkiye'nin koronavirüsle mücadele amacıyla konsey üyesi ülkelere gönderdiği insani yardımlar hakkında açıklamada bulundu.

Genel Sekreter Amreyev, salgının dünyaya yayılmaya başlamasından bu yana, Türk Konseyi üye ve gözlemci ülkelerinin koronavirüse karşı mücadelede yakın iş birliği sağladıklarını belirtti.

Türk Konseyi üye ve gözlemci ülkeleri arasındaki iş birliği ve dayanışmanın takdire şayan olduğunu belirten Genel Sekreter Baghdad Amreyev, salgının ortaya çıkmasından bu yana üye ve gözlemci ülkelerin salgınla mücadelede çeşitli düzeylerde yapılan toplantılarda birçok önemli kararlar aldığını ifade etti.

Amreyev, salgının olumsuz etkilerini hafifletmek ve kardeş ülkelerin bu hastalıktan muzdarip vatandaşlarının teşhis ve tedavisi için gerekli ekipmana ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla, Türkiye'nin Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Macaristan gibi Türk Konseyi üye ve gözlemci ülkelerine insani yardımlar sağladığını aktardı.

Amreyev şöyle devam etti:

"Son günlerde bu iş birliği yeni bir aşamaya girmiştir. Türkiye bugün Kazakistan'a özel bir uçakla 30 ventilatör, 10 PCR kiti, yüz binlerce maske, on binlerce koruyucu giysi, 10 bin paket hidroksiklorokin tabletleri ve benzeri diğer tıbbi ekipman göndermiştir. Daha önce de 10 tondan fazla tıbbi ekipman ve ilaç da Türkiye'nin çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından Kazakistan'a gönderilmişti."

Türkiye'nin Azerbaycan'a, 30 ventilatör, 150 bin maske, 5 bin tıbbi gözlük, 200 bin eldiven, 40 bin çeşitli ilaç ve diğer tıbbi ekipman dahil olmak üzere tıbbi malzeme sağladığını vurgulayan Amreyev, ayrıca Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin, salgına karşı yürütülen çalışmalara katkıda bulunmak üzere Azerbaycan'ı ziyaret ettiklerini hatırlattı.

Amreyev, Türkiye'nin son günlerde Kırgızistan'a ve Özbekistan'a çok sayıda tıbbi ekipman yardımında bulunduğunu dile getirdi.

Türk Konseyi üye ülkelerine sağladığı yardım için Türkiye'ye şükranlarını sunan Amreyev, Türkiye'nin koronavirüse karşı kendi savaşını başarıyla yürüttüğünü ve aynı zamanda sadece kardeş Türk devletlerine değil, dünyanın her yerinde ihtiyaç sahibi ülkelere yardım sağladığını belirtti.

Türk dünyasının dayanışma ve iş birliğini artırarak zor günlerden geçip ekonomik ve sosyal gücünü yeniden tesis edeceğine olan inancını ifade eden Amreyev, Türk Konseyinin bu amaca yönelik tüm çabaları destekleyeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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