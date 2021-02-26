Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den Hocalı Katliamı mesajı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den Hocalı Katliamı mesajı Açıklaması

26.02.2021 13:07 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:10
Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den Hocalı Katliamı mesajı Açıklaması

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Hocalı Katliamı'nın kurbanlarını saygıyla andıklarını belirterek, "Türk dünyası olarak Azerbaycan'la omuz omuza durmaya devam ediyoruz.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Hocalı Katliamı'nın kurbanlarını saygıyla andıklarını belirterek, "Türk dünyası olarak Azerbaycan'la omuz omuza durmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Amreyev, Hocalı Katliamı'nın 29. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabasında 26 Şubat 1992'de Ermeni güçlerinin aralarında yaşlı, kadın, çocuk ve bebeklerin de bulunduğu masum insanları katlettiğini hatırlattı.

Ermeni güçlerinin binlerce Azerbaycanlıyı esir aldığına ve Hocalı kasabasını tamamen yok ettiğine işaret eden Amreyev, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm dünyanın tanık olduğu üzere, adalet yerini bulmuş ve kardeş Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da işgal altındaki toprakları için meşru mücadelesi zaferle sonuçlanmıştır. Bu zafer tüm Türk dünyası için bir gurur ve mutluluk kaynağı olmuştur.

Hocalı'nın acı dolu hatırası, Azerbaycanlı kardeşlerimizin gönlünde kuşkusuz tüm tazeliğiyle yaşamaktadır. Bu vesileyle, Türk Konseyi olarak biz de Hocalı soykırımının kurbanlarını saygıyla anıyor, Azerbaycan halkı ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz. Türk dünyası olarak Azerbaycan'la omuz omuza durmaya devam ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Mehmet Kasapoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Seda Sayan Serdar Ortaç Aleyna Tilki Meltem Miraloğlu
Spor Cenk Tosun Ünal Karaman Sergen Yalçın Hüseyin Göçek Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Doğum Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den Hocalı Katliamı mesajı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 13:27:57. #1.16#
title