Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den gerginlik yaşayan Kırgızistan ve Tacikistan'a çağrı Açıklaması
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Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den gerginlik yaşayan Kırgızistan ve Tacikistan'a çağrı Açıklaması

Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den gerginlik yaşayan Kırgızistan ve Tacikistan'a çağrı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Kırgızistan-Tacikistan sınırında yaşanan gerginliklerin diplomatik müzakereler ve dostane istişareler yoluyla çözülmesi gerektiğini belirterek, durumun istikrara kavuşması için taraflara önlem alma çağrısında bulundu.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Kırgızistan-Tacikistan sınırında yaşanan gerginliklerin diplomatik müzakereler ve dostane istişareler yoluyla çözülmesi gerektiğini belirterek, durumun istikrara kavuşması için taraflara önlem alma çağrısında bulundu.

Amreyev, Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki su dağıtım şebekesini kontrol etme nedeniyle çıkan çatışmalarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, her iki taraftan can kayıplarına yol açan durumun tırmanışını büyük bir endişeyle öğrendiklerini kaydetti.

Hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Amreyev, tarafların istişarelerin ardından ateşkes elde etmelerinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Amreyev, ramazan ayında daha fazla birlik içerisinde olunması ve farklılıkların bir kenara bırakılması gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut sorunların ancak iki ülke arasındaki iyi komşuluk ilişkileri ruhuna uygun bir şekilde diplomatik müzakereler ve dostane istişareler yoluyla çözülmesi gerektiğine kesinlikle inanıyoruz.

Bu bağlamda, Türk Konseyi, özellikle de Kırgız tarafının barışın yeniden tesisine katkısına vurgu yaparak, tarafları ihtiyatlı olmaya devam etmeye ve gerginliğin daha da artmasına yol açabilecek herhangi bir eylemden kaçınarak mevcut durumun istikrara kavuşturulmasını teminen ortak önlemler almaya çağırmaktadır.

Türk Konseyi, teşkilatın kurucu üyesi olan kardeş Kırgızistan ile konu hakkında yakın temas içinde olmaya devam edecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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