Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Bozkır'a tebrik
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Bozkır'a tebrik

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'ı kutladı.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Bozkır'a tebrik
18.06.2020 20:07 | Son Güncelleme: 18.06.2020 20:07

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'ı kutladı.

Türk Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Amreyev, "Sayın Büyükelçi Volkan Bozkır'ın BM Genel Kurulunun 75. Oturumu Başkanlığına büyük bir çoğunlukla seçilmesinden dolayı kalbi tebriklerimi sunmak istiyorum." dedi.

BM tarihinde ilk kez Türk dünyasından bir yetkilinin BM Genel Kuruluna başkanlık etmesinin tarihi bir olay olduğunu belirten Amreyev, bu kıymettar neticeye katkı sağlayan tüm tarafların çabalarının takdire şayan olduğunu vurguladı.

Amreyev, Bozkır'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında artan endişelerin hakim olduğu, BM tarihindeki en zor dönemlerden birinde göreve gelmekte olduğuna dikkati çekerek, "Üstleneceği görevden beklentiler hem oldukça yüksek ve hem de aynı zamanda zorlayıcıdır. Bu koşullar altında Türk Dili Konuşan Ülkelerin Sayın Bozkır'a olan tam desteğini ifade etmek isterim." değerlendirmesine yer verdi.

Amreyev, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki maruf bir uluslararası diplomat olarak sahip olduğu engin tecrübe, bu zahmetli ancak prestijli görevde karşılaşabileceği güçlüklerin üstesinden gelmesine yardımcı olacak ve daha birçok başarıya imza atacaktır. BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine bağlı olan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, sağlam iş birliği girişimleriyle bölgemizde barışı, güvenliği ve istikrarı güçlendirerek, BM değerlerine katkıda bulunmaya devam edecektir. Sayın Bozkır'ın görev süresi boyunca küresel barış ve huzuru sağlamaya katkıda bulunacağına ve Türk Dili Konuşan Ülkeler arasında örnek kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesine hizmet edeceğine emin olarak kendisine bir kez daha tebriklerimi sunuyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Haber
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı Haber
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı Haber
Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur Haber
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Rusya'da ilk koronavirüs aşısı klinik deneyleri başladı
Rusya'da ilk koronavirüs aşısı klinik deneyleri başladı
Zonguldak'ta otobüs durağında terk edilmiş bebek bulundu
Zonguldak'ta otobüs durağında terk edilmiş bebek bulundu
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz
AKOM'dan şiddetli yağış konusunda uyarı üstüne uyarı! Beş ilçeye özellikle dikkat çekildi
AKOM'dan şiddetli yağış konusunda uyarı üstüne uyarı! Beş ilçeye özellikle dikkat çekildi
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme 'Canavarca hisle değil' hükmü verdi
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme "Canavarca hisle değil" hükmü verdi
İstanbul'un güzide ilçesindeki derenin son hali vatandaşı isyan ettirdi
İstanbul'un güzide ilçesindeki derenin son hali vatandaşı isyan ettirdi
Temizlik işçileri, çöp kamyonu sevdalısı otizmli Selçuk'a sürpriz yaptı
Temizlik işçileri, çöp kamyonu sevdalısı otizmli Selçuk'a sürpriz yaptı
Bekçilere silah kullanma yetkisi veren kanun resmen yürürlüğe girdi
Bekçilere silah kullanma yetkisi veren kanun resmen yürürlüğe girdi
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin
Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında
Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu
Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor
Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi
Kamyonet sürücüsünün korna çaldığı otomobildeki 7 kişinin palalı demir sopalı saldırısına uğradığı anlar kamerada
Kamyonet sürücüsünün korna çaldığı otomobildeki 7 kişinin palalı demir sopalı saldırısına uğradığı anlar...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Lara Burcu Esmersoy Mustafa Ceceli Kerimcan Durmaz
Spor Okan Buruk Fatih Terim Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Lgs Bursa Kadın Ankara
Şu an buradasınız: Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Bozkır'a tebrik - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 20:11:50. #1.14#
title