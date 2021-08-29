Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması
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Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Bağdad Amreyev, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi, temel insani değerlere bağlılığı ve ilkeli dış politikasıyla Türkiye Cumhuriyeti, bugün de diğer uluslara...

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Bağdad Amreyev, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi, temel insani değerlere bağlılığı ve ilkeli dış politikasıyla Türkiye Cumhuriyeti, bugün de diğer uluslara ilham kaynağı olmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Amreyev, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturan Kurtuluş Savaşı'nın muzaffer neticesini tüm dünyaya ilan eden 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümünün idrak edildiğini belirterek, "Büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi, temel insani değerlere bağlılığı ve ilkeli dış politikasıyla Türkiye Cumhuriyeti, bugün de diğer uluslara ilham kaynağı olmaya devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu önemli günde, Türkiye'ye ve kardeş Türk halkına en içten tebriklerini sunduğunu, ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygıyla andığını vurgulayan Amreyev, Türk Dünyasına birlik ve beraberlik dilediğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması - Haberler
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