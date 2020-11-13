Türk Konseyi Gençlik ve Spor Çalışma Grubu 4'üncü toplantısı düzenlendi
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Türk Konseyi Gençlik ve Spor Çalışma Grubu 4'üncü toplantısı düzenlendi

13.11.2020 14:56 | Son Güncelleme: 13.11.2020 15:01
Türk Konseyi Gençlik ve Spor Çalışma Grubu 4'üncü toplantısı düzenlendi

Türk Konseyi Gençlik ve Spor Çalışma Grubu 4'üncü toplantısı çevrimiçi olarak düzenlendi.

Türk Konseyi Gençlik ve Spor Çalışma Grubu 4'üncü toplantısı çevrimiçi olarak düzenlendi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) üyesi ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye ile gözlemci Macaristan, Kırgızistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen 4. Türk Konseyi Gençlik ve Spor Bakanları Toplantısı, online olarak düzenlendi. Toplantının moderatörlüğünü Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman tarafından gerçekleştirildi. Toplantıda, Türk Konseyi çerçevesinde yürütülen proje ve programların günümüz dünyasında gençliğin taşıdığı eğitimsel, kültürel ve ekonomik değerler dikkate alınarak tanzim edilmesinin önemi vurgulandı. Türk Konseyi'nin gençlere yönelik gündeminde sürdürülen çalışmaların, Türk dili konuşan gençler arasındaki bağları güçlendirmek, ortak noktaları hakkındaki bilgileri artırmak ve radikal ideolojilerden etkilenmelerini önlemek için değerli mekanizmalar olduğu belirtildi. Çevrimiçi Çalışma Grubu toplantısında katılımcılar, Türk Konseyi Kapsamında Çok Taraflı ve İkili Gençlik ve Gençlik Çalışanları Değişim Programlarına İlişkin İşbirliği Mutabakat Zaptı taslağını değerlendirerek, 2021 yılında Türkiye'de düzenlenmesi planlanan "Birinci Çok Taraflı Gençlik Değişim Programı"nın organizasyonu da ele alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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