Türk Konseyi Gençlik Liderler 3. Forumu Kırgızistan'da yapıldı

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Gençlik Liderler 3. Forumu, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan gençlerinin ve ilgili devlet kurum temsilcilerinin katılımıyla Kırgızistan'ın Oş kentinde yapıldı.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Gençlik Liderler 3. Forumu, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan gençlerinin ve ilgili devlet kurum temsilcilerinin katılımıyla Kırgızistan'ın Oş kentinde yapıldı.

Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman'ın AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, Kırgız-Özbek Uluslararası Üniversitesi'nde (KÖUÜ) 30 Ağustos-2 Eylül'de düzenlenen Gençlik Liderler 3. Forumu'na, Türk Konseyi üye ülkelerinden 50'den fazla genç katıldı.

Kırgızistan Gençlik İşleri, Beden Eğitimi ve Spor Devlet Ajansı ve Oş Büyükşehir Gençlik İşleri Komitesinin organizasyonunda Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümüne ithaf edilen forumla, Türk dili konuşan halklar arasındaki kardeşliğin ve dostluğun güçlendirilmesi amaçlandı.

Mensup oldukları ülkelerin ulusal gençlik politikaları hakkında sunum yapan gençler, Türk dili konuşan ülkelerdeki gençlerin iş birliğini güçlendirmenin yollarına, beklentilerine, Türk Konseyinin mevcut ve gelecekteki gençlik ve spor faaliyetlerine ilişkin önerilerde bulundu.

Forum kapsamında gençler, Bakanlar Kurulu Başkanı Ulukbek Maripov, Oş Belediye Başkanı Almaz Mambetov'un yanı sıra akademisyen ve diğer yerel yetkililerle bir araya geldi ve "Türk Dili Konuşan Halkların Manevi ve Geleneksel Mirasının Korunmasında Gençlerin Rolü" adlı konferansa iştirak etti.

İlki Azerbaycan, ikincisi Kazakistan ve üçüncüsü Kırgızistan'da yapılan forum, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 20 Eylül'de gerçekleştirilecek Türk Konseyi Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar Toplantısı'nda sunulmak üzere katılımcıların görüş ve teklifleri içeren bir tasarının kabul edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur