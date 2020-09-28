Türk Konseyi, Ermenistan'ın saldırılarını kınadı

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgal altındaki topraklarında yaşanan silahlı çatışmalardan duyduğu derin endişeyi dile getirerek," Çatışmalarda hayatını kaybedenler için Azerbaycan halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgal altındaki topraklarında yaşanan silahlı çatışmalardan duyduğu derin endişeyi dile getirerek," Çatışmalarda hayatını kaybedenler için Azerbaycan halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılara tepkiler dinmiyor. Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgal altındaki topraklarında yaşanan silahlı çatışmalardan duyduğu derin endişeyi dile getirdi. Amreyev, yaptığı açıklamada, Türk Konseyi olarak, uluslararası hukukun norm ve ilkelerine olan bağlılığını bir kez daha teyit etmekte ve Ermenistan ile Azerbaycan ihtilafının Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve uluslararası kabul görmüş sınırlarının dokunulmazlığı temelinde, ivedilikle çözümünün önemini yinelemekte olduğunu ifade etti. Amreyev açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Bu bağlamda, Türk Konseyi, 1993 yılında kabul edilen BM Güvenlik Konseyi kararlarının, Ermenistan silahlı kuvvetlerini Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgal altındaki tüm topraklarından derhal, koşulsuz ve tam olarak çekilmeye çağırdığını hatırlatmaktadır. Çatışmalarda hayatını kaybedenler için Azerbaycan halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı