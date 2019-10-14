Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı - Bakan Çavuşoğlu (2) - BAKÜ

Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı - Bakan Çavuşoğlu (2) - BAKÜ

Bakan Çavuşoğlu'nun Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısındaki konuşması BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlendi.

14.10.2019 12:04

Bakan Çavuşoğlu'nun Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısındaki konuşması

BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlendi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, düzenlenen toplantıda konuştu.

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Kaynak: AA
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