Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı - Bakan Çavuşoğlu (2) - BAKÜ
Bakan Çavuşoğlu'nun Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısındaki konuşması BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlendi.
14.10.2019 12:04
Bakan Çavuşoğlu'nun Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısındaki konuşması
BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlendi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, düzenlenen toplantıda konuştu.
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Kaynak: AA