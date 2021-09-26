Türk Konseyi Dışişleri Bakanları, Afganistan gündemiyle İstanbul'da toplanacak

İSTANBUL (AA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı, yarın Afganistan gündemiyle İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda, Afganistan'daki güncel gelişmelerin ele alınacağı bildirildi.

Türk Konseyi üyesi Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile gözlemci Macaristan'ın dışişleri bakanlarının iştirak edeceği toplantı vesilesiyle, Çavuşoğlu'nun mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.??????????????