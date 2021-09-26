Türk Konseyi Dışişleri Bakanları, Afganistan gündemiyle İstanbul'da toplanacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk Konseyi Dışişleri Bakanları, Afganistan gündemiyle İstanbul'da toplanacak

AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel
Türk Konseyi Dışişleri Bakanları, Afganistan gündemiyle İstanbul'da toplanacak

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı, yarın Afganistan gündemiyle İstanbul'da gerçekleştirilecek.

İSTANBUL (AA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı, yarın Afganistan gündemiyle İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda, Afganistan'daki güncel gelişmelerin ele alınacağı bildirildi.

Türk Konseyi üyesi Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile gözlemci Macaristan'ın dışişleri bakanlarının iştirak edeceği toplantı vesilesiyle, Çavuşoğlu'nun mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.??????????????

AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Son Dakika Haberleri
Karnından basket topu büyüklüğünde tümör çıkarıldı

Karnından basket topu büyüklüğünde tümör çıkarıldı

 Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Namaz Vakitleri Hulusi Akar
Magazin Burak Yamantürk Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Stefan Kuntz Muslera Balotelli
Tüm Haberler Ziya Selçuk Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Zafer Kurugöl Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türk Konseyi Dışişleri Bakanları, Afganistan gündemiyle İstanbul'da toplanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 11:33:20. #1.12#