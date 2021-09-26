Son dakika haberleri: Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na Türkiye ev sahipliği yapacak

İSTANBUL (İHA) - Afganistan konusunun ele alınacağı Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na Türkiye ev sahipliği yapacak.

Afganistan konulu Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetiyle yarın Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek. Afganistan'daki güncel gelişmelerin ele alınacağı toplantıya Türk Konseyi üyesi Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile gözlemci Macaristan Dışişleri Bakanları iştirak edecek.

Ayrıca Bakan Çavuşoğlu'nun toplantı vesilesiyle mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri