'Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi' video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi Küresel pandemiyle mücadele gündemiyle 10 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen 'Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'nde alınan kararların takibini gerçekleştirmek üzere "Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları Toplantısı" düzenlendi.

Küresel pandemiyle mücadele gündemiyle 10 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen 'Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'nde alınan kararların takibini gerçekleştirmek üzere "Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları Toplantısı" düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 10 Nisan'da gerçekleştirilen 'Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi' video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıda, üye ülkeler arasında pandemiyle mücadelede iş birliğini güçlendirme ve ortak tedbirler alma konusunda mutabakata varıldı.

Türk Konseyinden yapılan açıklamaya göre, video konferans yoluyla yapılan toplantıya, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Azerbaycan Ulaştırma, İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Ramin Guluzade, Kırgızistan Ulaştırma ve Yol Bakanı Janat Beyşenov, Özbekistan Ulaştırma Bakanı Elyor Ganiev, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakan Yardımcısı Berik Kamaliyev ve Macaristan İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı Ulaştırma Politikalarından Sorumlu Devlet Sekreteri Laszla Mosoczi katıldı.

Devlet Başkanları Zirvesi'nde liderler, Covid-19 salgınına karşı ortak çalışmalar yürütülmesi konusunda güçlü siyasi irade ortaya koymuş, küresel pandemi sırasında ve sonrasında gıda güvenliği ile ilaç ve tıbbi donanım gibi temel tüketim mallarının engelsiz geçişinin sağlanması için taşımacılık operasyonlarının devam etmesinin önemine vurgu yapmıştı.

Ulaştırma Bakanları bugünkü toplantıda küresel pandeminin bölge ülkelerinin ekonomileri üzerinde oluşturmuş olduğu olumsuz etkileri gidermek amacıyla, üye ülkeleri birbirine bağlayan Trans-Hazar Doğu-Batı Uluslararası Taşımacılık Koridorundaki taşımaların kolaylaştırılması ve hızlandırılması yolunda atılması gereken öncelikli adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Covid-19 salgınına karşı mücadele nedeniyle ilgili ulusal makamlar tarafından uygulanan tüm önlemleri masaya yatıran Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları, karşı karşıya olunan kısıtlamalar çerçevesinde ulaştırma operasyonlarını kesintisiz sürdürebilmek için ortak temas ve çabaları artırma kararı aldı.

Üye ülkeler arasındaki taşımacılık kotaları, geçiş belgeleri, transit geçiş ücretleri ve sürücü vizeleri konularında kolaylık sağlanması üzerinde mutabık kalan Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları, Hazar Denizinde Ro-Ro hatlarındaki ücretlerde indirim yapılması, ihtiyaç duyulan ek geçiş belgelerinin temini ve mütekabiliyet çerçevesinde geçiş ücretlerinin kaldırılması konularını da tartışma imkanı buldu.

Toplantıda ayrıca, salgın sırasında nakliye ve lojistiği etkin bir şekilde koordine etmek; insani yardımların, temel tüketim mallarının, ilaçların ve tıbbi ekipmanların teslimatı için yük araçlarının sınırlardan veya kontrol noktalarından geçişini kolaylaştırmak ve bu alanda ortaya çıkabilecek sorunlara hızlı çözümler üretmek amacıyla Tarafların Ulaştırma ve Ticaret Bakanlıkları ile Gümrük İdarelerinin katılımıyla bir Görev Gücü oluşturulmasına karar verildi. Taşımacılık sürelerini azaltmak ve idari engelleri aşmak amacıyla üye ülkeler arasında malların hızlı hareket edebileceği bir Yeşil Koridor oluşturulması hususunda mutabakata varıldı. Bakanlar ilaveten, 2019 tarihli Türk Konseyi Bakü Zirvesinde Devlet Başkanları tarafından talimatı verilen, üye ülkeler arasında çok-modlu taşımacılığa imkan verecek Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasını kısa süre içerisinde hayata geçirme konusunda mutabık kaldılar. - ANKARA

Kaynak: İHA