Türk Konseyi Birinci Genç Girişimciler Forumu, Özbekistan'da başladı

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Birinci Genç Girişimciler Forumu, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başladı.

Forumun açılışına Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Farid Gayibov, Kazakistan Enformasyon ve Sosyal Kalkınma Bakanı Aida Balayeva, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Özbekistan Gençlik İşleri Ajansı Direktörü Alişer Sadullayev, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı yetkilileri ile gözlemci ülke Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı Spor Diplomasisi Genel Müdürü Istvan Igloi-Nagy katıldı.

Kasapoğlu, forumun açılışında yaptığı konuşmada, bu forumun ilk adımlarının 2019 yılında Bakü'de gerçekleştirilen Türk Konseyi 7. Devlet Başkanları zirvesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in önerisiyle atıldığını anımsattı.

Forumun, konsey üyesi ülkelerdeki genç girişimciler için önemli kazanımlar sağlayacağına inandığını belirten Kasapoğlu, hayati bir değere sahip hazine olan gençler için bir arada olmanın ve yeni projeleri hayata geçirmenin konseye ve konsey üyesi ülkeler için çok anlamlı ve önemli olduğunu vurguladı.

Kasapoğlu, girişimciliğin en popüler kavramlardan olduğunu, bu popülaritenin her geçen gün daha da arttığını ve gençler için daha da önem kazandığını, girişimciliğin aynı zamanda bir kariyer hedefi olmakla birlikte bir stratejik hedef olarak da öne çıktığını belirtti.

Gençlerin ufkunu açacak, onlara motivasyon kazandıracak, onlara cesaret verecek proje ve çalışmalara ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, işte bu forumun bu alanda ülkeler ve iş birlikleri açısından çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Biz beraber olduğumuz müddetçe, bizler el ele verdiğimiz müddetçe, birlikte çarpan yüreklerimizi daha güçlü bir şekilde iş birliğiyle, sinerjiyle harmanladığımız müddetçe önümüzde hiç kimse duramaz, gençlerimizin önünde hiç kimse duramaz. Çünkü, biz biliyoruz ki, gençlerimiz karakteri ile vicdanı ile ahlakı ile duruşu ile örnek gençlerdir. Biz, onların gerek yarınların dünyasında, gerekse bugünlerin dünyasında çok kritik ehemmiyete haiz olduklarına inanıyoruz."

Kasapoğlu, Türk Keneşi'nin gençlerin yanında ve onlarla birlikte olduğunu vurgulayarak "Bu sinerji ile bu kardeşlik ruhu ile başarıya giden yolları yine hep birlikte öreceğiz." dedi.

Girişimcilik alanında iyi uygulamalar ve örnek çalışmaların bu forumda en detaylı bir şekilde paylaşılacağını vurgulayan Kasapoğlu, "Girişimcilerimiz ve gençlerimiz arasındaki iletişimi bu forum vesilesiyle bir adım öteye taşımış olacağız. Bu çalışmaları hep birlikte daha da büyütelim, kapsam olarak, nitelik olarak, nicelik olarak geliştirelim ve bu kapasiteyi istikrarlı bir şekilde arttıralım." diye konuştu.

Kasapoğlu, gençlerimizi destekleme noktasında her alanda büyük özveriyle gayret gösterdiklerini belirterek "Bugünkü forumda tarım, gıda, bilişim, tekstil, turizm ve pazarlama konularında gerçekleşecek oturum ve çalışmalar önemli iş birlikleri için de birer milat olacaktır." ifadesini kullandı.

"Genç girişimciler, ülkelerin ekonomilerinin temelini oluşturan en önemli güçtür"

Açılışta konuşan Özbekistan Başbakan Yardımcısı Sardor Umurzakov ise Türk Konseyi Genç Girişimciler Forumu'nun ilkinin Özbekistan'da yapılmasının kendileri için oldukça sevindirici olduğunu kaydetti.

Umurzakov, son yıllarda Özbekistan'ın Türk Konseyi üyesi ülkelerle ilişkilerinin hızla geliştiğini belirterek Türk Konseyi kapsamında ülkede yapılan söz konusu üçüncü etkinliğin de bunun açık bir göstergesi olduğunu belirtti.

Genç girişimcilerin desteklenmesinin ülke ekonomisinin de kalkınmasına katkı sağlayacağını kaydeden Umurzakov, "Genç girişimciler, ülkelerin ekonomilerinin temelini oluşturan en önemli güçtür." dedi.

Umurzakov, dünyanın yüzde 16'sını, Türk Konseyi üyesi ülkeleri nüfusunun ise yüzde 29'unu gençlerin oluşturduğunu dile getirdi.

Genel Sekreter Amreyev de Özbekistan'ın son dönemde Türk dünyasının önemli etkinliklerine ev sahipliği yaptığını anımsatarak bu toplantıların Özbekistan'ın Türk dili konuşan ülkelerle ilişkilerinin daha da gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Amreyev, bu yıl birincisi düzenlenen Genç Girişimciler Forumu'nun başarılı geçmesini diledi.

Yarın sona erecek forum kapsamında, "Tarımsal İşletme ve Gıda endüstrisi", "BT-startup", "Hafif Sanayi", "Turizm" ve "Pazarlama" konularında oturumlar düzenlenecek.