Türk Konseyi 8'inci Zirvesi, Türkiye ev sahipliğinde toplanacak

TÜRK Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Konseyi) 8'inci Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, 'Yeşil Teknolojiler ve Dijital Çağda Akıllı Şehirler' teması altında, 12 Kasım 2021 tarihinde, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Konseyi 8'inci Zirvesi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 12 Kasım 2021 tarihinde, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirileceği belirtildi. Zirvenin, 'Yeşil Teknolojiler ve Dijital Çağda Akıllı Şehirler' teması altında gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, "Zirveye, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev ile gözlemci ülke Macaristan'ın Başbakanı Sayın Viktor Orban iştirak edecektir. Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov da gözlemci üye statüsüyle Konsey'e ilk defa katılan Türkmenistan'ı temsilen Zirve'de yer alacaktır" denildi.Zirve'de, Dönem Başkanlığı'nın Azerbaycan'dan Türkiye'ye devredileceği belitilerek, "Zirvede, Türk Konseyi'nin isminin Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirilmesi ve önümüzdeki 20 yıla matuf 'Vizyon Belgesi'nin kabul edilmesi dahil Teşkilatın işleyişine ve geleceğine dair önemli kararların alınması beklenmektedir. Dönem Başkanlığı'nın Azerbaycan'dan Türkiye'ye devrolunacağı Zirve'de, dost ve kardeş ülkelerle iş birliğinin her alanda daha da geliştirilmesine ilişkin hususlar ele alınacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Zirve vesilesiyle ayrıca, mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunacaklardır" ifadelerine yer verildi.

Haber : ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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