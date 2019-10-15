Türk Konseyi 7. Zirvesi - Macaristan Başbakanı Orban
Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın konuşması BAKÜ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da katıldığı Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi başladı.
15.10.2019 13:31
Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın konuşması BAKÜ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da katıldığı Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi başladı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, zirvede bir konuşma yaptı.
Kaynak: AA