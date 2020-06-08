Türk Komandosu, PKK'ya ait 266 adet Dragunov mühimmatı ve 1 adet EYP'yi imha etti
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Türk Komandosu, PKK'ya ait 266 adet Dragunov mühimmatı ve 1 adet EYP'yi imha etti

- Türk Komandosu, PKK'ya ait 266 adet Dragunov mühimmatı ve 1 adet EYP'yi imha etti Türk Komandoları, Hakkari/Çukurca'da tespit edilen mağarada yapılan arama tarama faaliyetlerinde PKK'ya ait 266 adet Dragunov mühimmatı ve 1 adet EYP'yi imha edildi.

08.06.2020 16:50 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:54

- Türk Komandosu, PKK'ya ait 266 adet Dragunov mühimmatı ve 1 adet EYP'yi imha etti

ANKARA - Türk Komandoları, Hakkari/Çukurca'da tespit edilen mağarada yapılan arama tarama faaliyetlerinde PKK'ya ait 266 adet Dragunov mühimmatı ve 1 adet EYP'yi imha edildi.

Kahraman Türk Komandoları, her türlü hava ve arazi şartlarında icra ettikleri başarılı operasyonlarla PKK'lı teröristlerin barınma alanı, silah, mühimmat ve tuzakladıkları mayın/EYP'lerin tespit ve imhasına devam ediyor.

Bu kapsamda, Hakkari/Çukurca'da yapılan arama tarama faaliyetinde terör örgütü PKK'ya ait; iki girişli yaklaşık 30-35 metre uzunluğunda yaşam alanı olarak kullanılan bir mağarayı tespit etti.

Mağara içerisinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde ise 266 adet Dragunov Mühimmatı ve 1 EYP tespit edilerek imha edildi.

Türk Komandosu, PKK'ya ait 266 adet Dragunov mühimmatı ve 1 adet EYP'yi imha etti

Kaynak: İHA

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