Türk Komandosu, PKK'ya ait 266 adet Dragunov mühimmatı ve 1 adet EYP'yi imha etti Türk Komandoları, Hakkari/Çukurca'da tespit edilen mağarada yapılan arama tarama faaliyetlerinde PKK'ya ait 266 adet Dragunov mühimmatı ve 1 adet EYP'yi imha edildi.

Türk Komandoları, Hakkari/Çukurca'da tespit edilen mağarada yapılan arama tarama faaliyetlerinde PKK'ya ait 266 adet Dragunov mühimmatı ve 1 adet EYP'yi imha edildi.

Kahraman Türk Komandoları, her türlü hava ve arazi şartlarında icra ettikleri başarılı operasyonlarla PKK'lı teröristlerin barınma alanı, silah, mühimmat ve tuzakladıkları mayın/EYP'lerin tespit ve imhasına devam ediyor.

Bu kapsamda, Hakkari/Çukurca'da yapılan arama tarama faaliyetinde terör örgütü PKK'ya ait; iki girişli yaklaşık 30-35 metre uzunluğunda yaşam alanı olarak kullanılan bir mağarayı tespit etti.

Mağara içerisinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde ise 266 adet Dragunov Mühimmatı ve 1 EYP tespit edilerek imha edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA