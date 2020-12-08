Türk Komandosu Azerbaycan'ı "Vatan sana canım feda" marşıyla inletti
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Türk Komandosu Azerbaycan'ı "Vatan sana canım feda" marşıyla inletti

08.12.2020 15:24 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:29
Türk Komandosu Azerbaycan'ı

Azerbaycan'da 10 Aralık Perşembe günü kutlanacak büyük zafer için Bakü'ye giden Türk komandosu zafer yürüyüşü öncesinde prova yaptı.

Azerbaycan'da 10 Aralık Perşembe günü kutlanacak büyük zafer için Bakü'ye giden Türk komandosu zafer yürüyüşü öncesinde prova yaptı. Türk Komandosu Bakü sokaklarını  "Vatan sana canım feda" marşıyla inletti.

 

Tarihi Dağlık Karabağ zaferinden sonra Azerbaycan'da 10 Aralık Perşembe günü kutlanacak büyük zafer için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.Türk askeri de düzenlenecek yürüyüş öncesinde prova yaptı. Savaşta yer alan askerlerden 3 bininin geçit yapacağı belirtilen törende, ordunun kullanımı için verilen modern silah ve ekipmanlar da yer alacak. Türk Komandosu Bakü sokaklarını "Vatan sana canım feda" marşıyla sokakları inletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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