Türk Kökenli Amerikalı İş Adamı Uğuray Işık, Luxury Car'da Lider Durumda
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Türk Kökenli Amerikalı İş Adamı Uğuray Işık, Luxury Car'da Lider Durumda

Türk Kökenli Amerikalı İş Adamı Uğuray Işık, Luxury Car'da Lider Durumda
Bültenler - Haberler | Güncel

16 yaşında gitmiş olduğu Amerika, önce askeri lisede ve ardından üniversite eğitimini de Amerika'da tamamlayan Uğuray Işık, bugün Covid-19 salgını döneminde, ciddi bir araba satışı ile luxury car piyasasında ismini konuşturuyor.

Profesyonel bir ekip ve iyi ayrı şirket ile Amerika'da faaliyet gösteren Işık, Florida eyaletinin Miami kentinde bulunan genel merkezinden hem tüm eyalete ve hem de tüm ülkeye hizmet veriyor. Böylelikle Amerika'da ikinci el piyasasını canlı tutmayı hedefleyen faaliyetleri ile birlikte, ülkemizde milyon liralık fiyatlara satılan araçları, Amerika'da da herkesin sahiplenmesini sağlıyor.

Amerika'daki faaliyetlerine hız kesmeden devam etme kararı alan Uğuray Işık, yaptığı açıklamalar ile 2022 yılı ve 2023 yılında profesyonel ekipmanlar ile kuracakları stüdyolar yardımıyla, aracı hiç görmeden güvenle satın alınmasını sağlayacağını anlattı. Bu süreçte aracın tüm detaylı incelemelerini yaparak ve ayrıca arızaları parçalarının da değiştirilerek ve tamirlerinin yapılarak, yeni araç sahiplerinin gönül rahatlığı ile araç almasını sağlayacak planlar içinde bulunuyor.

"Dünya'da Bir İlki Amerika'da Yapacağız"

Dünyanın en güçlü olan ülkelerin başında gelen Amerika, her yaptığını farklı iletişim araçları ile diğer ülkelere yaydığını anlatan Uğuray Işık, "Atacağımız adımlar sayesinde, artık araç alanlar ardına bakmayacak ve kafalarında soru işareti kalmayacak. Bu durum yaşadığım bu ülkede kabul göreceği gibi, burada ki işlemler daha sonrasında tüm ülkelere yayılmaya başlanacak ve haliyle bugün aylarca ve hatta Türkiye'de yıllarca çalışarak satın alınan araçlar, alan kişilerin güvenle seyahat etmelerine sebep olacak. Bakın ben burada, bu sektörde yer alan kötü niyetli insanlara karşı mücadele etmek için, bu tür girişimlerde bulunuyor. Bazen sosyal medya sitelerinde araç alanların ya da motor ustalarının yapmış olduğu videoları izliyor. Bu videolarda hep tüketici olan araç alan kişilere dikkatli olunmaları gerektiğini söylüyor. İşte bu bizim ışığımız oldu ve buna göre artık insanların güvenle araç almalarını sağlayacağız." açıklamalarını yaptı.

"Biz Bunu En Pahalı Arabalar İle Yapacağız"

Uğuray Işık, dünyanın zengin ülkelerinde ihtiyaç olarak kullanan araçların yanı sıra, bunu luxury car denilen, dünyanın en pahalı araçları ile yapacağını anlatıyor. Öte yandan, bunun zaman içerisinde en ucuz arabalarda dahi kullanılacak bir sistem haline dönüşeceğine de vurgu yapan Uğuray Işık, insanların emek vererek ihtiyaç ya da keyif için satın aldıkları araçlardan, en iyi şekilde verim alacaklarını sağlamak istiyor. "Amerika'da 100 dolara dahi araba satın almak mümkün. Ancak satın alan kişinin neyi satın aldığını bilmesi gerekiyor. Elbette ki çok sayıda olan yani antika statüsünden çıkmış çok eski ya da yeni model araçlar dahi akıl almak fiyatlara satılabiliyor. Bugün geldiğimiz noktada, her ne kadar yasalar tüketiciden yana olsa da, ufak bir imza ile alıcının dalgınlığından yararlanılarak, sadece 300-500 km gidecek araçlar satılıyor. Böyle bir aracı ister 100 dolara, isterseniz 100 bin dolara alın önemli değil. Önemli olan satın aldığınız aracın ne olduğu bilmektir." dedi.

Restoran Alanında Faaliyetlerine Devam Edecek

Ayrıca Uğuray Işık, hem askeri eğitim kurumlarındaki restoranları ve hemde özel restoranları ile gıda sektöründe de yer alıyor. Covid-19 nedeniyle yeme içme sektöründe Amerika'da da büyük sıkıntıların olduğuna vurgu yapan Uğuray Işık, bu süreçte kısmen kapalı olan işletmelerinde, tüm çalışanları ile yoluna devam ettiğini ve pandemi sürecinin son bulmasını beklediğini de vurguladı.

Kaynak: Bültenler

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