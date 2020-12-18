Türk KOBİ'lerine AB destekli yeni platform: dijitalkobim.org

İstanbul Ticaret Odası'nın Avrupa Birliği fonu ve Paris Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle hazırladığı dijitalkobim.org platformu, 2021 yılı başında KOBİ'lerin hizmetine açılacak. İTO Başkanı Avdagiç, "Platformun, dijitalleşme, dijital dönüşüm gibi konseptler için tek durak ofis hizmeti vermesini hedefliyoruz" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbullu işletmelerin dijital dönüşümü için Dijital KOBİ'm Web Platformu'nu hayata geçiriyor. İTO üyeleri platforma, Ocak 2021 tarihinden itibaren dijitalkobim.org adresinden erişebilecekler.

Avrupa Birliği'nin (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı II programı kapsamında yürütülen 'Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Programı' kapsamında fonlanan platform, imalat ve hizmet sektörlerindeki KOBİ'lerin 9 farklı alanda dijital dönüşümlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Projenin gerçekleştirilmesi için Paris Ticaret ve Sanayi Odası ile de işbirliği yapıldı.

Platformda işletmelere dijitalleşme için 9 dönüşüm alanında çeşitli araçlar sunulacak. Bu araçlar şöyle: "KOBİ'lerin dijitalleşme seviyelerini ölçecek uygulama, dijital dönüşüm rehberi, video paylaşım aracı, kısa süreli etkinlikler ve eğitimler, KOBİ'lerin dijital dönüşüm planlamalarına yönelik 6 günlük eğitim programı, piyasada KOBİ'lerce erişilebilecek 'faydalı' çözümlerin sergileneceği vitrin alanı, küresel ortaklıklar ve birebir danışmanlık."

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Dijital KOBİ'm Web Platformu'nun İTO'nun Paris Ticaret ve Sanayi Odası ile yürüttüğü KOBİ'lerin Dijitalleştirilmesi İçin Eşleşme Projesi'nin (T4D) yeni bir aşaması olduğunu söyledi.

Avdagiç, AB Türkiye Delegasyonu, TOBB, EUROCHAMBRES, Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Sivil Toplum Sektörü gibi kuruluşların da destek verdiği proje ile dijital dönüşüm konusunda KOBİ'lere rehberlik edeceklerini ifade etti.

Şekib Avdagiç, "Dijital KOBİ'm platformunda firmaların ihtiyaçlarını, odak noktamız yapıyoruz. Platformun, dijitalleşme, dijital dönüşüm gibi konseptler için tek durak ofis hizmeti vermesini hedefliyoruz. Amacımız şirketlerimizin, dijital akımda rekabetçiliklerini koruyabilmeleri için dijital bir ekosistem geliştirmek. Teknopark İstanbul ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi gibi iki önemli projeyi hayata geçiren bir Oda olarak bizim için imkansız olmayacaktır." bilgisini verdi.

KOBİ'lerin Dijitalleştirilmesi İçin Eşleşme Projesi

Dijital KOBİ'm Web Platformu, İTO'nun Paris Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte 17 aydır yürüttüğü ve Les Digiteurs Programı'nın İstanbul'a uyarlanmış hali olan 'KOBİ'lerin Dijitalleştirilmesi İçin Eşleşme Projesi'nin bir aşamasını oluşturuyor. Eşleşme Projesi kapsamında ayrıca KOBİ'lere yönelik, biri e-ticaret, diğeri dijital pazarlama alanında olmak üzere iki dijitalleşme eğitimi düzenlendi. 'KOBİ'lerin Dijitalleşen ve Covid-19 Sonrası Dünyada Değişen Müşteri Alışkanlıklarına Uyumu' başlıklı bir seminer de verildi.

İTO Başkanı Avdagiç, Paris Ticaret ve Sanayi Odası ile yaptıkları işbirliğine ilişkin olarak, "Bazı zorluklar ülkeden ülkeye değişiklik gösterse de, şirketlerin dijital dönüşüm serüveninde yaşadığı sorunlar büyük benzerlik taşıyor. Biz de bunu bir fırsata çevirerek, Paris tecrübesini İstanbul'a uyarladık." açıklamasında bulundu.

Avdagiç, daha bir yıl önce varlığından haberdar bile olmadığımız dijital uygulamanın Kovid-19'la birlikte hayatımızın ayrılmaz parçası haline geldiğine dikkati çekti. Avdagiç, İstanbullu işletmelerin de dijital dönüşümü için pandemi döneminde yoğun bir faaliyet içinde olduklarını söyledi.

Şekib Avdagiç, "Artık şirketlerin tek bir hammaddesi yok. Dijital unsurlar, yazılım ve bilişim de günümüzde her sektörün hammaddesi olmuş durumda. Bu sebeple bizler üyemiz olan tüm işletmelerin dijital entegrasyonu başarması için elimizden geleni yapmakla yükümlüyüz. Görevimiz, üyelerimizi bu hızın gerisine düşürmemek, tam tersine önüne geçirmektir." ifadesini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulselam Durdak