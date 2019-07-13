Türk Kızılayının vekaletle kurban kesimi kampanyası

Türk Kızılayı Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, "Kızılay bu yıl, Türkiye de dahil 51 ülkede vekalet sahipleri adına kurban kesecek." dedi.

Gürkan, Kızılay Plaza'da düzenlediği basın toplantısında, Türk Kızılayının 2007 yılından bu yana vekaletle kurban kesim kampanyası düzenlediğini hatırlattı.

Kampanyanın bu seneki sloganının "Kurbanın bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye" olduğunu belirten Gürkan, "Kızılayın geleneksel hale gelen Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası, 2019 yılında da devam ediyor. Ülkemizdeki ve dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Kızılay, kurban etlerini de yüz binlerce mazlumun sofrasına ulaştıracak. Uygulanacak model sayesinde ihtiyaç sahipleri sadece Kurban Bayramı süresince değil, yıl boyu ete kavuşacak. Kızılay bu yıl, Türkiye de dahil 51 ülkede vekalet sahipleri adına kurban kesecek." diye konuştu.

Gürkan, Bursa'nın merhamet ve dayanışma ruhundan aldıkları güçle geçen yıl gerçekleştirdikleri kurban bağışı kampanyasıyla ülke çapında şubeler arasında ikinci olduklarını dile getirdi.

Şube Başkanı Davut Gürkan, şunları kaydetti:

"Bu yılki kurban bağışı kampanyamızda da gücümüzü Bursa'mızın merhamet ve yardımlaşma duygularına dayanan medeniyet anlayışından alarak genel merkezimizin yönlendirmesi doğrultusunda çalışmalarımızı yürüteceğiz. İnşallah bu yıl da hayırsever kurum ve vatandaşlarımızın teveccühüyle hayırseverlerimiz ve ihtiyaç sahiplerimiz arasındaki köprüyü en doğru şekilde kuracağız. Bu açıdan bağış yapmak isteyen hayırseverlerimiz gönül rahatlığı ile kurban vekaletlerini Türk Kızılaya bağışlayabilirler. Bağışçılarımız, vekalet kampanyamızın kesim aşamasından ihtiyaç sahiplerimize ulaştırılması işlemlerine kadar dini ve manevi hassasiyetlerine dinimizin gereklerine uygun bir şekilde yürütüleceğinden emin olarak bağışlarını gerçekleştirebilir."

Yurt içi bir hisse kurban bedelinin 850 lira, yurt dışı bedelinin ise 725 lira olduğunu aktaran Gürkan, hayırseverlerin "www.bursakizilay.org.tr" adresinden, kurumun ilgili hesap numarasına havale veya EFT yoluyla ya da Vekalet Kabul Merkezlerinde kredi kartı kullanarak, bunun yanı sıra nakit olarak vekalet işlemlerini yapabileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA