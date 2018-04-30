Türk Kızılayının Deneyimini Bölge Ülkelerine Aktaracağız"

Türk Kızılayı Genel Başkanı ve Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Federasyonu (IFRC) Avrupa ve Orta Asya Bölgesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Kerem Kınık, Avrupa ve Orta Asya Dönem Başkanlığı sürecinde Türk Kızılayının deneyimini, sahadaki pratik gücünü, operasyonel kabiliyetini, yenilikçi ve kalkınma yardım modelini bölge ülkelerine aktarmaya çalışacaklarını belirtti.

Kınık, Kırgızistan Kızılayının ev sahipliğinde başkent Bişkek'te düzenlenen Uluslararası Kızılay Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Avrupa Gençlik Konferansı'na katıldı.

Burada AA muhabirine açıklama yapan Kınık, Türk Kızılayının, Antalya'da geçen yıl kasım ayında Uluslararası Kızılay Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Avrupa ve Orta Asya Dönem Başkanlığına seçildiğini hatırlatarak, "Türk Kızılayının deneyimini, sahadaki pratik gücünü, operasyonel kabiliyetini, yenilikçi ve kalkınma yardım modelini bölge ülkelerine aktarmaya çalışacağız." dedi.

Kınık, Türk Kızılayının dönem başkanlığında, bölgesindeki 53 Kızılay ve Kızılhaç ulusal derneğine finansal sürdürebilirliğinin, ülke içinde itibarının, kendi toplumlarına verdikleri hizmetlerin kalite ve çeşitliliğinin yanısıra bölgesel iş birliğinin artırılması ve insanların ıstırabının dindirilmesiyle ilgili konulara ağırlık verilmesi hedefi konulacağını anlattı.

Kınık, 2-5 Mayıs'ta Kazakistan'ın Almatı şehrinde yapılacak Uluslararası Kızılay Kızılhaç Dernekleri Federasyonunun Bölgesel Toplantısı'nda yol haritasının kabul edileceğini ve toplantının çağrı deklarasyonu ile sonuçlanacağını anlattı.

"Bölgeye yardımlarımızı artırarak sürdüreceğiz"

Kınık, akraba toplulukların bulunduğu bölgenin Türk Kızılayı için önemini vurgulayarak, Türk Kızılayının bölgedeki yardımlarını bu ramazan ayında ve Kurban Bayramı'nda artırarak devam edeceklerini söyledi.

Türk Kızılayının Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan'da geleneksel hale gelen yardım dönemlerinin bulunduğunu anımsatan Kınık, "Kırgızistan'da bir önceki yıl 30 bin aileye yardım paketi ulaştırdık. Bu sene bu sayımızı artırmaya çalışacağız." diye konuştu.

Kınık, Türk Kızılayının Orta Asya'da toprak kaymaları, sel ve göç hareketlilikleri gibi afetlerde yardıma koştuklarını ve koşmaya devam edeceklerini kaydetti.



"Türk Kızılayının dönem başkanlığı başarıdır"



Kırgız Kızılayı Başkanı Azamat Bayalinov da Türk Kızılayının Uluslararası Kızılay Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Avrupa ve Orta Asya Dönem Başkanlığını üstlenmesine ilişkin, "Bu bir başarı. Özellikle bizim için. Çünkü Türk Kızılayı, bölgemizin çıkarlarını uluslararası bir kurumda temsil edecek." şeklinde konuştu.

Türk Kızılayı ile iş birliğinin önemine değinen Bayalinov, Türk Kızılayının Kırgızistan'da her yıl ramazan ayında ve Kurban Bayramı'nda gıda ve kurban eti yardımında bulunduğunu aktardı.

Bayalinov, Türk Kızılayı ile ayrıca sosyal, sağlık ve gençlerle ilgili projelerde iş birliği yaptıklarını dile getirdi.

Avrupa Gençlik Konferansı

Kırgızistan Kızılayının ev sahipliğinde Bişkek'te gerçekleştirilen Uluslararası Kızılay Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Avrupa Gençlik Konferansı'na (European Youth Network-EYCC) 53 ülkeden 100'e yakın genç katıldı.

Konferansa, Genç Kızılay Başkanı Emre Koç, Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Çalışkan ve Gençlik Hizmetleri Sorumlusu Mehmet Furkan Dündar da katıldı.

Konferansta, göç, insani yardım, gönüllülük, etkili yönetim beceleri, bilgi ve savunuculuğun güçlendirilmesi, genç liderlerin eğitilmesi ve gençlik örgütleri ile iş birliği konuları ele alındı.

Konferansta ayrıca, Uluslararası Kızılay Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Avrupa Gençlik Hareketinin yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi.