- Türk Kızılayına bağlı ekiplerin vatandaşlara yardım malzemeleri dağıtmaları

Meryem Dönmez isimli vatandaşın konuşması

Yardımdan detaylar

Türk Kızılayından Reyhanlı'daki sel mağdurlarına yardım

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle evleri su altında kalan vatandaşlara gıda, yatak, battaniye, yorgan ve yastık gönderildi

Türk Kızılayı tarafından, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle evleri su altında kalan vatandaşlara gıda, yatak, battaniye, yorgan ve yastık yardımında bulunuldu.

Kızılay Reyhanlı Şube Başkanlığınca, ilçede yağış nedeniyle su baskını yaşanan mahallelerdeki vatandaşlara yardım yapıldı.

Reyhanlı Şube Başkanı Ahmet Horoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Reyhanlı halkının yanında olduklarını söyledi.

Su baskınlarının yaşandığı evleri ziyaret ederek eksikleri tespit ettiklerini belirten Horoz, "Vatandaşlarımıza acil ihtiyaçları olan gıda, yatak, battaniye, yorgan ve yastık verildi. Sahadaki arkadaşlarımız çalışmalara devam ediyorlar, mağdur olan ailelerimize gıda yardımlarımız devam edecek." dedi.

Horoz, 200 eve yardım ulaştırıldığını bildirdi.

Evi su altında kalan Meryem Dönmez, kendilerine hemen yardım ulaştırıldığını ifade ederek, "Devletimiz hemen yardımımıza geldi. İhtiyaçlarımız hemen giderildi. Bize destek olanlara teşekkür ederiz. Su baskının yaşandığı andan itibaren tüm yetkililer bizlerle ilgilendi, herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.