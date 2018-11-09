Türk Kızılayından Öğrencilere Giyecek Yardımı

Samsun'un Havza ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere, Türk Kızılayı tarafından giysi yardımı yapıldı.

Türk Kızılayı Havza Temsilciliği tarafından Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında ihtiyaç sahibi 200 öğrenciye giyim yardımında bulunuldu.

Giysiler Türk Kızılayı Havza Temsilciliği Başkanı Ömer Faruk Çörekçioğlu, Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Acar ve gönüllüler tarafından ilçe merkezi ve mahallelerde eğitim veren okulların idarecilerine teslim edildi.

Çörekçioğlu, kış aylarında ihtiyaç sahibi öğrencilerin üşümemesi için çaba sarf ettiklerini dile getirerek, "Öğrenciler için kışlık montlardan pantolona kadar çok sayıda kıyafet bulunuyor. İnsanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak, onların eksiklerini gidermek için uğraşıyoruz. Türk Kızılayı olarak her zaman yardım için hazırız ve insanlarımıza burada olduğumuzu göstermek için çalışıyoruz. Bu işlerde hayırseverlerin katkısı da çok önemli." dedi.