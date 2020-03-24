Türk Kızılayından Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayına Kovid-19 ile mücadelede anlamlı yardım Türk Kızılayı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında tıbbı malzeme yardımında bulundu.

Türk Kızılayı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında tıbbı malzeme yardımında bulundu.

Türk Kızılayı Kuzey Kıbrıs Delegasyon Başkanlığından verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayına Kovid-19 salgınına karşı tıbbi malzeme desteği sağlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayına, 30 bin cerrahi maske, 30 bin pudrasız vinil eldiven, 3 bin EB149 tipi maske, 300 koruyucu tulum ve 300 koruyucu gözlük bağışlandı.

Öte yandan, 500 gıda paketi ve 500 hijyen seti de Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayına teslim edilecek.

Kaynak: AA