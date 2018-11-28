Türk Kızılayından Kan Bağışçılarına Madalya

Türk Kızılayı Orta Karadeniz Kan Merkezince Ordu'da sürekli kan bağışında bulunan 625 kişiye madalya verildi.

Merkez Müdürü Muhsin Yıldırım, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen madalya töreninde yaptığı konuşmada, Türk Kızılayı'nın 150 yıldır dünyanın her yerinde ihtiyaç sahibi kişilere merhamet elini uzattığını söyledi.

Kızılay'ın, ihtiyaç duyulan her alanda yardıma koştuğuna dikkati çeken Yıldırım, insana dokunan her çalışmada yer aldıklarını dile getirdi.

Yıldırım, önemli faaliyetlerinden birisinin de kan bağışı hizmetleri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kan hizmeti faaliyetini ülkemizde yaklaşık 60 yılı aşkın zamandır sürdürmekteyiz. Bu sürecin son 13 yılına baktığımız zaman Sayın Cumhurbaşkanımız bize çok önemli bir sorumluluğu verdi. Ülkenin kan ihtiyacının tamamının gönüllü ve düzenli bağışçılardan karşılanması sorumluluğu artık bizlerde. Bizler bu çerçevede mevcut fiziki mekanlarımızı çağın gerektirdiği şekilde modernize ettik, gerekli lojistik imkanlarımızı arttırdık. Şu an şükrediyoruz ki ülkemizin kan ihtiyacının yüzde 90'a yakınını artık karşılayabilir hale geldik."

Kan bağışının önemine işaret eden Yıldırım, bağışta bulunan herkese teşekkür etti.

Türk Kızılayı Ordu Şube Başkanı İlhan Sağesen ise Kızılayın daima "veren el" olduğunu ve bunun tüm vatandaşların desteğiyle sağlandığını belirtti.

Ordu'nun, kan bağışı konusunda iyi seviyelerde olduğunu aktaran Sağesen, madalya alacak bağışçıları da tebrik etti.

Konuşmaların ardından toplam 35 kez kan bağışı yaparak birinci olanlara altın, 25 kez kan bağışı yaparak ikinci olanlara gümüş ve 10 kez bağışta bulunarak üçüncü olanlara bronz madalya takdim edildi.

Törende, Vali Seddar Yavuz ve Kızılay yetkilileri arasında karşılıklı hediye takdimi de gerçekleşti.

Konuşmaların ardından 35 defa kan bağışı yapan 2 kişiye altın, 25 kez kan bağışında bulunan 23 kişiye gümüş ve 10 defa kan bağışında bulunan 600 kişiye ise bronz madalya verildi.

Törende, Kızılay'ın çalışmalarına destek ve katkılarından dolayı Vali Seddar Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş'a plaket takdim edildi.

Programa, Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet İşgüzar, daire amirleri ile kan bağışçıları da katıldı.