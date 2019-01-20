Türk Kızılayından Halepçe'deki İhtiyaç Sahiplerine Kış Yardımı
- Türk Kızılayı'nın Halepçedeki yardım dağıtımı Türk Kızılayı yardımlarından alan ihtiyaç sahipleri Türk Kızılayı, Irak'ın Halepçe kentinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzattı.
- Türk Kızılayı'nın Halepçedeki yardım dağıtımı
Türk Kızılayı yardımlarından alan ihtiyaç sahipleri Türk Kızılayı, Irak'ın Halepçe kentinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzattı.
Kızılay Irak İnsani Yardım Delegasyonu Başkanı Utku Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halepçe'de ihtiyaç sahibi ailelere kışlık kıyafet ve soba yardımında bulunduklarını söyledi.
Akbaş, Irak'taki insani yardım faaliyetlerine devam edeceklerini belirterek "Halepçe merkez ve çevre köylerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere 100 adet ısıtıcı(soba), 100 adet uyku tulumu, 100 adet battaniye ile 100 koli kışlık giyim yardımında bulunuyoruz." dedi.
Kaynak: AA