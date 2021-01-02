Türk Kızılayından görev başındaki güvenlik güçlerine çorba ve çay ikramı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Türk Kızılayından görev başındaki güvenlik güçlerine çorba ve çay ikramı

02.01.2021 01:23 | Son Güncelleme: 02.01.2021 01:51

Bolu'da, Türk Kızılay ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında denetim görevi yapan güvenlik güçlerine çay ve çorba ikramında bulundu.

Bolu'da, Türk Kızılay ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında denetim görevi yapan güvenlik güçlerine çay ve çorba ikramında bulundu.

Türk Kızılay Bolu Şubesi gönüllüleri, kent merkezinde, şehrin farklı yerlerindeki kontrol noktalarında görevi başındaki polis ve bekçiler ile jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Kızılayın hazırladığı çorba ve çaylar, kent meydanı, Karacasu yolu, D-100 Karayolu Kuruçay mevkisi ve Anadolu Otoyolu Bolu-Doğu Bağlantı noktalarında görev yapan güvenlik güçlerine ikram edildi.

Ayrıca kısıtlama günlerinde bakıma her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyan hayvanları yalnız bırakmayan ekipler sokak hayvanlarında da kek ve çorba verdi.

Türk Kızılayı Bolu Afet Depo Sorumlusu Tuncay Özay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuk kış akşamında görevi başında olan görevlilerin içini ısıtmak için ikramlarda bulunduklarını belirtti.

Polis, bekçi ve jandarma personelinin her akşam sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 21.00'den itibaren zor koşullarda görev yaptığına dikkat çeken Özay, "Bolu Valiliği ile Türk Kızılayı Genel Merkezimizin talimatı ile emniyet güçlerimize çay, çorba ve kahve dağıtımı yapıyoruz. Polis, bekçi ve jandarma ekiplerinin görev yaptığı her bölgeye gidiyoruz onlara ikramlarımızı yapıyoruz." dedi.

Türk Kızılayından görev başındaki güvenlik güçlerine çorba ve çay ikramı
Türk Kızılayından görev başındaki güvenlik güçlerine çorba ve çay ikramı
Türk Kızılayından görev başındaki güvenlik güçlerine çorba ve çay ikramı
Türk Kızılayından görev başındaki güvenlik güçlerine çorba ve çay ikramı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Yaşar Güler Mehmet Nuri Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Enis Arıkan Hamdi Alkan Çağla Şıkel Demet Akalın
Spor Can Bartu Metin Oktay Fatih Terim Güven Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza Ocak Çocuk Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk Kızılayından görev başındaki güvenlik güçlerine çorba ve çay ikramı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.1.2021 01:51:11. #1.15#
title