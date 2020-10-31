Türk Kızılayınca Azerbaycan'a yardım malzemesi götüren 11 tır törenle uğurlandı
31.10.2020 10:19 | Son Güncelleme: 31.10.2020 10:24
Vatandaşların ellerinde Türk ve Azerbaycan bayrakları ile tırları uğurlaması Yardım malzemesi götürecek 11 tırın görüntüleri Kızılay yetkilisinin açıklamaları SAMSUN - Türk Kızılayınca Azerbaycan'a yardım malzemesi götüren 11 tır törenle uğurlandı.
Vatandaşların ellerinde Türk ve Azerbaycan bayrakları ile tırları uğurlaması
Yardım malzemesi götürecek 11 tırın görüntüleri
Kızılay yetkilisinin açıklamaları SAMSUN - Türk Kızılayınca Azerbaycan'a yardım malzemesi götüren 11 tır törenle uğurlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız