Türk Kızılayınca Azerbaycan'a yardım malzemesi götüren 11 tır törenle uğurlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türk Kızılayınca Azerbaycan'a yardım malzemesi götüren 11 tır törenle uğurlandı

31.10.2020 10:19 | Son Güncelleme: 31.10.2020 10:24

Vatandaşların ellerinde Türk ve Azerbaycan bayrakları ile tırları uğurlaması Yardım malzemesi götürecek 11 tırın görüntüleri Kızılay yetkilisinin açıklamaları SAMSUN - Türk Kızılayınca Azerbaycan'a yardım malzemesi götüren 11 tır törenle uğurlandı.

Vatandaşların ellerinde Türk ve Azerbaycan bayrakları ile tırları uğurlaması

Yardım malzemesi götürecek 11 tırın görüntüleri

Kızılay yetkilisinin açıklamaları SAMSUN - Türk Kızılayınca Azerbaycan'a yardım malzemesi götüren 11 tır törenle uğurlandı.

Türk Kızılayınca Azerbaycan'a yardım malzemesi götüren 11 tır törenle uğurlandı
Türk Kızılayınca Azerbaycan'a yardım malzemesi götüren 11 tır törenle uğurlandı
Türk Kızılayınca Azerbaycan'a yardım malzemesi götüren 11 tır törenle uğurlandı
Türk Kızılayınca Azerbaycan'a yardım malzemesi götüren 11 tır törenle uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

İlgili Haberler

Türk Kızılayı'ndan Azerbaycan'a 11 TIR'lık insani yardım konvoyu
Türk Kızılayı'ndan Azerbaycan'a 11 TIR'lık insani yardım konvoyu
Türk Kızılayın Azerbaycan'a insani yardım malzemesi taşıyan konvoyu yola çıktı
Türk Kızılayın Azerbaycan'a insani yardım malzemesi taşıyan konvoyu yola çıktı
Türk Kızılayı'ndan Azerbaycan için yardım seferberliği
Türk Kızılayı'ndan Azerbaycan için yardım seferberliği
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hande Demir Aleyna Tilki Kaan Yildirim
Spor Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Josef De Souza Mehmet Özdilek
Daha Fazla Afad İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk Kızılayınca Azerbaycan'a yardım malzemesi götüren 11 tır törenle uğurlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 10:27:09. #1.15#
title