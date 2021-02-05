Türk Kızılayına kan bağışı şartıyla uzlaştılar

Düzce'de tartıştığı kişiden hakaret gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olan vatandaş, karşı tarafın Türk Kızılayına kan bağışı yapması şartıyla uzlaşmaya vardı.

Düzce'de tartıştığı kişiden hakaret gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olan vatandaş, karşı tarafın Türk Kızılayına kan bağışı yapması şartıyla uzlaşmaya vardı.

Düzce'de ikamet eden T.B'ye mesaj yoluyla hakaretlerde bulunduğu iddiası ile M.S. hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

Dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacı tarafından yapılan görüşmede şikayetçi T.B, şüpheli M.S'nin Türk Kızılayına bir ünite kan vermesini istedi.

Teklifi kabul eden M.S, Türk Kızılayı Cevdet Komit Batı Karadeniz Bölge Kan Merkezi'ne giderek kan bağışı yaptı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Uzlaşma Bürosu tarafından bir dosyada daha uzlaşma sağlanmıştır. Dosya her iki taraf açısından gönüllü olarak barışçıl yollarla çözüme kavuşmuş ve toplumsal barışa katkı sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer