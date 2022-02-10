Türk Kızılayın "Uluslararası Afet ve İnsani Yardım Lojistiği Kongresi" sürüyor

Türk Kızılay ev sahipliği ve Kızılay Lojistik sponsorluğunda, Kızılay Akademi ile Lojistik Derneği (LODER) iş birliğinde gerçekleştirilen "Uluslararası Afet ve İnsani Yardım Lojistiği Kongresi" ikinci gün çeşitli oturumlarla devam ediyor.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, kongrede konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Temsilcisi Alvaro Rodriguez, Türkiye'nin insani yardımda önemli bir aktör olduğunu belirtti.

Rodriguez, Türkiye'ye gelmeden önce 10 yılı aşkın süre Pakistan, Afganistan ve Somali'de bulunduğunu, deprem, çatışma ve yeniden inşa çalışmalarında bile Türkiye'den gelen desteğin izini görebildiğini ifade etti.

Türkiye'nin etkileyici bir altyapısı olduğunu ve kapasitesinin eşi benzeri bulunmadığını aktaran Rodriguez, BM ile iş birliğini de "muazzam" olarak tanımladı.

Alvaro Rodriguez, "2011'de Somali'deki kıtlıkta BM'de koordinasyon sorunu yaşarken, Türkiye geldi ve gerçekten Mogadişu'da yaptıkları dahiyaneydi. Biz o zaman size 'geleneksel olmayan aktörler' diyorduk. Artık gayet geleneksel bir aktör oldunuz. 150 yıllık bir geleneksel geçmişiniz de var." değerlendirmesini yaptı.

Daha büyük lojistik merkezleri kurulması hedefleniyor

Kızılay Lojistik Genel Müdürü Şevki Uyar, hızlı aksiyon alabilmenin Kızılayın 1868'den beri gelen kültüründe bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kızılay Lojistikte aynı zamanda bunu kurumsallaştırdık. Profesyonel kadromuzu kurduk. Dolayısıyla sistem altyapımızı kurduk. Bunları verimli şekilde yapar hale geldik. Bundan sonrasında da bu altyapımızı geliştirip daha büyük lojistik merkezler kurup, kamu kurumlarıyla operasyonlar tesis edip neticeyi oluşturmak istiyoruz."

IFRC Türkiye Temsilcisi Ruben Cano, 192 ülkesi bulunan bir kuruluş olarak bir araya gelip eyleme geçmeleri gerektiğine işaret etti.

Cano, Türkiye'nin yardımlara her zaman en önde koşan ülke olmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin Kovid sürecinde kırılgan ailelere kart verip kendi ihtiyaçlarını karşılaması çok akıllıca bir çözümdü. Biz de bunu 2025'e kadar bütçe ayırıp uygulama kararı aldık." bilgisini verdi.

Kızılay yeni anlaşmalara imza attı

Öte yandan, Kızılay Lojistik, Maxwell Innovations, DSV ve Fevzi Gandur Lojistik ile anlaşmalara imza attı.

Maxwell Innovations ile insansız hava aracıyla (İHA) afetlere müdahale ve insani yardım malzemesi sevkiyatı yapılmasına dair imzalanan anlaşma kapsamında, İHA'ların afetlerde kullanılması konusunda iş birliği gerçekleştirilecek.

DSV ile yapılan anlaşmaya göre, insani yardım faaliyetlerini güçlendirecek, uzun dönemli iş birliğini pekiştirecek 100 araçlık tır kiralanacak. Bu anlaşmayla Kızılay Lojistik vizyonuna uygun şekilde lojistik operasyonlarda büyüme ve stratejik hedeflere ulaşma amaçlanırken, özellikle yurt içi nakliye operasyonlarında rekabetçi gücün ve sahadaki etkinliğin artırılması planlanıyor.