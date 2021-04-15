Türk Kızılayın "Türkiye İnsani Çalışmalar Yıllığı 2020" çalışması yayımlandı

Türk Kızılayın, insani yardım alanında geçen sene yaşanan gelişmelere mercek tuttuğu "Türkiye İnsani Çalışmalar Yıllığı 2020" çalışması yayımlandı.

Türk Kızılayın, insani yardım alanında geçen sene yaşanan gelişmelere mercek tuttuğu "Türkiye İnsani Çalışmalar Yıllığı 2020" çalışması yayımlandı.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kızılay Akademi tarafından hazırlanan yıllıkta, afet, göç, sosyal hizmet, gönüllülük, halk sağlığı ve uluslararası yardımlar başlıkları altında, gerçekleştirilen insani yardımlar ele alındı.

Geçen sene meydana gelen doğal afetlerin haritalarla aktarıldığı yıllıkta, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını da yer buldu.

Yıllıkta, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) verilerine göre, yaklaşık 235 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olarak 2021'e girdiği de bildirildi.

???????Çalışmaya "yillik.kizilayakademi.org.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya