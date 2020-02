Türk Kızılayın kan bağışı hedefi 3 milyon ünite

27.02.2020 12:46 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:46

Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, 10 yıl önce 500-600 bin ünite kan toplayan Türk Kızılayın, 2019 yılında hedefini yüzde 90'ların üzerine çektiğini belirterek, "Hedefimiz 2020 yılında Türkiye'nin bir yıllık kan ihtiyacı olan 3 milyon ünite kanın tamamını toplamaktır." dedi.

Türk Kızılay, Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda, ilçe kaymakamlığı, ilçe belediye başkanlığı ve ilçe milli eğitim müdürlüğü iş birliğinde "Kan Ver, Can Ver" sloganıyla kan bağışı kampanyası başlattı. Form doldurarak mobil kan bağışı aracında kan veren vatandaşlara meyveli soda ve çikolatalı bisküvi ikramında bulunuldu.

Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, burada yaptığı açıklamada, Türk Kızılayın güvenli kan temininde Türkiye'nin tek adresi olduğunu söyledi.

Kanın yapılamayan tek ilaç olduğunu belirten Can, kanın acil değil, sürekli ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Can, "Bizim her gün çok fazla kan toplamaktan ziyade ihtiyacımız olan kanı toplamak gibi bir ödevimiz vardır. Türkiye genelinde Türk Kızılay olarak her gün 9 bin ünite kanı toplayıp Türkiye'nin değişik yerlerinde özel ve kamu hastaneleri olmak üzere bin 500 hastanenin kapısına bunları bırakmak gibi milli bir ödeve sahibiz. Bu ödevi yerine getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Türk Kızılayın 10 yıl önce ülkenin kan ihtiyacının yüzde 30'unu topladığını; vatandaşların, kamu kurum ve kuruluşlarının, STK'ların da katılımlarıyla bugün bu oranın yüzde 100'e yaklaştığını dile getirdi.

Can, "Kan toplama mobil araçlarımızın sayılarını da artırarak 2019 yılında Türkiye'deki kan verme oranını 3 milyonlara yaklaştırdık. 10 yıl önce 500-600 bin kan toplayan Türk Kızılay, 2019 yılında hedefi yüzde 90'ların üzerine çekti. Hedefimiz 2020 yılında Türkiye'nin bir yıllık kan ihtiyacı olan 3 milyon ünite kanın tamamını toplamaktır." ifadesini kullandı.

"0 en fazla aranan kan grubu"

Kış aylarında kan bağışı oranlarının düştüğünün altını çizen Can, vatandaşlardan bu dönemlerde daha duyarlı olmalarını istedi.

Can, "Sıfır grupları daha çok aranan kan grupları. Çünkü az bulunan kanlar." dedi.

Sağlıklı her bireyi kan vermeye davet eden Can, 18-65 yaş arasındaki sağlıklı erkeklerin yılda 4, kadınların ise 3 kez kan verebileceğini hatırlattı. Can, sağlık sorunu olanlardan ya da kan vermeye engel rahatsızlığı bulunanlardan kan alınmadığını söyledi.

Can, kan talebinin vatandaşlardan değil, hastaneden gelmesi gerektiğini kaydederken, "Kızılay olarak vatandaştan herhangi bir muhatabımız yok. Çünkü bizim online sistem ile protokol yapmış olduğumuz hastanelerle bağlantımız vardır. Bu hastaneler bizim kan stoklarımızı görür. Hastanın sosyal güvencesinden online sistem üzerinde kan talebini bildirir, bizim kan araçlarımız o hastaneye götürür. Biz şahıslara kan vermeyiz." bilgisini verdi.

Kaymakam Mehmet Makas, "Ben inanıyorum ki bugün gereğini Zeytinburnulular yapacak ve bağış sayısı noktasında da inşallah Zeytinburnu olarak birinci olacağız." diyerek, destek verenlere teşekkür etti.

Türk Kızılayın depolarının boş olduğu eski hallerini de bildiğini anlatan Makas, "Türk Kızılay, milletinin derdiyle dertlenen insanların elinde çok güzel şekilde şekillendi, bugün sadece bizim değil, tüm dünyada yardım kuruluşları arasında bir numaraya oturmuş bir kuruluştur." dedi.

Kan bağışında bulunan Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Osman Dinç de selamlama konuşması yaptı.

Zeytinburnu Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt'un da katıldığı kampanya yarın sona erecek.

Kaynak: AA