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Türk Kızılayın Barınma Sistemleri Fabrikası'nda sona yaklaşılıyor

Malatya'da 1989'da tamamlanan ancak hiç kullanılmayan atıl vaziyetteki Vagon Onarım Fabrikası ve arazisinde, Türk Kızılay tarafından 100 milyon liralık yatırımla kurulacak Barınma Sistemleri Fabrikası inşaatında sona yaklaşıldı.

Türk Kızılayın Barınma Sistemleri Fabrikası'nda sona yaklaşılıyor
08.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:42

Malatya'da 1989'da tamamlanan ancak hiç kullanılmayan atıl vaziyetteki Vagon Onarım Fabrikası ve arazisinde, Türk Kızılay tarafından 100 milyon liralık yatırımla kurulacak Barınma Sistemleri Fabrikası inşaatında sona yaklaşıldı.

Türk Kızılayın Malatya'da inşası devam eden 37 bin 500 metrekare kapalı alana sahip Barınma Sistemleri Fabrikası'nda, afet barınma sistemlerinin yanı sıra okul, sosyal yaşam alanları ve sahra hastane gibi yapılar imal edilecek.

Türk Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi Umut Yalçın, AA muhabirine, Barınma Sistemleri Fabrikası'nın inşasını ekim ayında bitirmeyi planladıklarını söyledi.

Fabrikada üretim amacıyla kullanılacak makinelerin yerli olmasına özen gösterdiklerine işaret eden Yalçın, "Biz gerek üretim aşamasında gerek fabrika kurulduktan sonra kullanacağımız malzemelerde, üretim yapacağımız makinelerde yerli ve milli ürünlerle üretim yapmaya çalışacağız. Projelerimizi tamamen Türkiye'nin içinden karşılayacağımız ürünlerle yapacağımız bir çalışma içerisindeyiz. Biz burada aslında teknoloji üreteceğiz, yaşam teknolojisi üreteceğiz diyebiliriz." dedi.

"Çok güzel bir sistem üretme hazırlığındayız"

Yalçın, fabrikada afet barınma sistemlerinin yanı sıra sosyal yaşam alanları da üretileceğini belirterek, "Fabrikada, ucuz, hızlı, çevresel, sağlıklı yapılar, yaşam alanları üreteceğiz. Geri dönüşümü olabilecek malzemelerle kullanacağımız çok güzel bir sistem üretme hazırlığındayız." diye konuştu.

Ar-Ge çalışmalarının bulunduğunu dile getiren Yalçın, şunları kaydetti:

"Betonu, tekstili yarı çelikle buluşturarak hafif yapısal sistemler üreteceğiz. Konut ve üç kata kadar evler inşa edeceğiz. Sera, kamp alanı, sahra hastanesi, afet konutları gibi çok farklı alanlarda hizmetler götüreceğiz. Deprem, tabii afet, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) sonra insanlar köy yaşamını özlediklerini, daha ufak alanlarda, bahçelik alanlarda yaşamak istediklerini dile getiriyor ve kentlerden köylere geçiş sağlıyorlar. Burada yapmak istediklerimizden bir tanesi de bu. Çevresel ekolojik yaşam alanları yaratmak. Bu yaşam alanlarıyla tarımı, çiftçiliği, ziraati, eski değerini vermeyi planlıyoruz. Bu alanda ileride Türkiye'de bir dönüşümü belki de tetikleyeceğimiz bir çalışmamız olacak, bu alanda üreteceğimiz yapılar. Burada ahırı, ağılı, tavuk kümesini içerisinde barındıran ekolojik köyler tasarlayacağız. Modern köyler tasarlayarak, kentten tekrar köye yerleşmenin önünü açacağız."

Kaynak: AA

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