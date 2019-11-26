Türk Kızılayın Arnavutluk'a giden yardım tırları Düzce'den uğurlandı

26.11.2019 19:04 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:58

Türk Kızılay, Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki depremzedelere ulaştırılmak üzere battaniye, çadır ve hijyen seti dolu 2 tır gönderdi.

Ankara'dan yola çıkan 2 bin 750 battaniye ve 100 hijyen seti bulunan tır, Düzce'deki Türk Kızılay Batı Karadeniz Lojistik ve Afet Yönetim Merkezi Deposu'na ulaştı. Burada bekletilen tıra da bin kişi kapasiteli 120 çadır yüklenmesinin ardından, araçlar ve Türk Kızılay ekibi, akşam saatlerinde lojistik depo görevlileri tarafından uğurlandı.

Merkez Müdürü Zafer Kamber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından gece geç saatlerde Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın talimatıyla batı bölgelerindeki tüm Afet Bölge Merkezleri'nin teyakkuz haline geçirildiğini anlattı.

Arnavutluk Kızılhaçı ile yapılan görüşmelerde yardımların ulaştırılması için talimat verildiğini aktaran Kamber, Ankara'dan 2 bin 750 battaniye ve 100 hijyen setinin bulunduğu tırın yola çıktığını kaydetti.

Kamber, "Biz de burada Bölge Afet Yönetim Merkezi olarak bin kişi kapasiteli toplam 120 çadırı yükleme işini tamamladık ve kardeş Arnavut halkına göndermek üzere hazırladık. Toplam 6 personel ülkemizden yola çıkıyor. Bosna Hersek'te bulunan delegasyonumuzdan da 3 uzman personel Tiran'a hareket etmiş durumda." diye konuştu.

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde 16 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA