Türk Kızılayın 2020 yılı hedefi 25 milyon kişiye yardım ulaştırmak

16.01.2020 11:20 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:40

Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, geçen yıl dünya genelinde 23 milyon kişiye yardım ulaştırdıklarını, 2020 yılında ise bu sayıyı 25 milyon kişiye çıkarmak istediklerini belirtti.

Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayın uzun yıllardan beri dünyanın birçok coğrafyasına yardım gönderdiğini söyledi.

Yardım konusunda din ve millet ayrımı yapılmadığını vurgulayan Can, şunları söyledi:

"Türk Kızılay sadece yurt içinde veya Suriye'de yardımlar yapmıyor, Kızılayımızın şu anda dünyada 15 ülkede delegasyonu bulunuyor ve 50 ülkede yardım operasyonu yapan bir kuruluşuz. 2019 yılında dünyada dokunduğumuz insan sayısı 23 milyondu, bizler bu kişilere bir şekilde ya gıdasını götürmüşüz veya ihtiyaçlarını görmüşüz. 2020 yılı hedefimiz ise 25 milyon kişiye yardımları ulaştırmak. Bu hedefleri aşacağımıza inanıyorum."

Suriye'nin İdlib kentindeki insani dramın devam ettiğini anlatan Can, şöyle devam etti:

"Şu anda orada büyük bir dram yaşanıyor. Bizler de başlattığımız kampanyayla oraya yardım ulaştırmaya çalışıyoruz. İnsanımız hamiyetperverdir ve merhamet duyguları çok iyidir. İnsanımız bağış yapmayı seven bir millet. İdlib'de insani dram devam ediyor. Orada en çok ihtiyaç duyulan temel gıda maddeleri, bebek maması, bisküvi, temizlik malzemeleri, bebek bezi, çadır, battaniye, yatak ve özellik ısınma noktasında sobaya ihtiyaç duyuluyor. Bizler de bize ulaşan yardımları zaman kaybetmeden onlara ulaştırmaya çalışıyoruz."

Hüseyin Can, Suriye genelinde Türk Kızılayın 3 binin üzerinde çadırı olduğunu belirterek, "Suriye'de 2011 yılından beri devam eden bir savaş var. Özellikle 2017 yıllından sonra Suriye içinde hem gıda hem de barınma anlamında ciddi anlamda yardımlar yapıyoruz. Suriye genelinde 3 bin üzerinde çadırımız bulunuyor. Sadece çadır kurmuyoruz, faaliyet gösterdiğimiz yerlerde onların iaşelerini de temin ediyoruz." diye konuştu.

Suriye genelinde 7 sevgi mağazasının da bulunduğunu aktaran Can, mağazaların her birinde haftada ortalama 200 kişiye giyim yardımı yapıldığını, 2017 yılı itibarıyla Suriye genelinde 1 milyon 100 bin kişinin bu giysilerden faydalandığını anlattı. Parça bazında da 4 milyon adet giyim malzemesi ulaştırıldığını dile getiren Can, "Hedefimiz giyim mağazalarının sayısını artırıp daha çok mağdur insana ulaşmak. Bunun için de çalışmalarımız devam ediyor" ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA