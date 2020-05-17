Türk Kızılayı, Yemen'de 2 bin gıda kolisi dağıttı
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Türk Kızılayı, Yemen'de 2 bin gıda kolisi dağıttı

Türk Kızılayı, Yemen'in doğusundaki Marib ilinde iç göçmenlere ve yoksul ailelere 2 bin gıda kolisi dağıttı.

Türk Kızılayı, Yemen'de 2 bin gıda kolisi dağıttı
17.05.2020 00:06 | Son Güncelleme: 17.05.2020 00:06

Türk Kızılayı, Yemen'in doğusundaki Marib ilinde iç göçmenlere ve yoksul ailelere 2 bin gıda kolisi dağıttı.

Türk Kızılayı Yemen Delegasyonu Başkanı Mustafa Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen'in farklı illerine 5 bin gıda kolisi dağıtımının hedeflendiği kampanya kapsamında Marib'de iç göçmenlere ve yoksul ailelere 2 bin gıda kolisi dağıtıldığını söyledi.

Aydın, söz konusu yardım kampanyasının, ramazan ayında Yemen'de savaştan zarar gören ailelerin sıkıntılarını hafifletme amacı taşıdığını belirtti.

Türk Kızılay'ın yanı sıra Yemen merkezli İsticabe İnsani Yardım Derneği'nden yetkililerin katıldığı dağıtım işlemi Marib'deki El-Misak İlkokulunda yapıldı.

Perşembe günü de Marib'de bin gıda kolisi dağıtılmıştı. Türk Kızılay, ramazan süresince Yemen'de, 9 bin, 5 bin ve 500 gıda kolisinden oluşan 3 ayrı yardım kampanyası başlatmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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