Türk Kızılayı yazılım kampı başladı

Türk Kızılayı yazılım kampı başladı

Türk Kızılayı resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda "robotik kodlama ve arduino" çalışmalarının yapılacağı yazılım kampının başladığını belirtti.

Türk Kızılayı yazılım kampı başladı

Türk Kızılayı resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda "robotik kodlama ve arduino" çalışmalarının yapılacağı yazılım kampının başladığını belirtti.

Paylaşımda, "Gençlerin yazılımla buluşmasını sağlayarak "robotik kodlama ve arduino" çalışmalarının yapılacağı Yazılım Kampımız İstanbul Heybelida Gençlik Kampımızda başladı" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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