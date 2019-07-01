Türk Kızılayı yazılım kampı başladı
Türk Kızılayı resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda "robotik kodlama ve arduino" çalışmalarının yapılacağı yazılım kampının başladığını belirtti.
Türk Kızılayı resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda "robotik kodlama ve arduino" çalışmalarının yapılacağı yazılım kampının başladığını belirtti.
Paylaşımda, "Gençlerin yazılımla buluşmasını sağlayarak "robotik kodlama ve arduino" çalışmalarının yapılacağı Yazılım Kampımız İstanbul Heybelida Gençlik Kampımızda başladı" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA
Kaynak: İHA
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